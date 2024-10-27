日本眾議院大選 首相石破茂確定當選、自民黨前幹事長兒落選

日本第50屆眾議院大選今天投開票，67歲首相石破茂確定在鳥取1區當選。另外，85歲的自民黨前幹事長二階俊博今年宣布不挑戰連任，由46歲的三兒子二階伸康承接，但已經確定落選，未能繼承父親地盤。

石破茂在1986年的眾議院選舉中首次當選，截至上次選舉，已經連續12屆當選眾議員。他曾擔任防衛大臣、農林水產大臣等職務，在自民黨內擔任幹事長等要職，並在9月的自民黨總裁選舉中，第5次挑戰大位，最終成為首位鳥取縣出身的內閣總理大臣。

另一方面，自民黨親中大老、前幹事長二階俊博今年3月宣布，為了肩負自身曾任會長的「二階派」（志帥會）政治獻金問題的政治責任，將不參加眾議院選舉，他的和歌山2區由兒子二階伸康接受自民黨提名參選。

不過，61歲自民黨前參議院幹事長世耕弘成以無黨籍身分轉戰眾議院，大選對上二階伸康。在這場保守派內部分裂的激烈選戰中，最終由有26年政治底蘊的世耕弘成勝出。