日本眾議院大選投票結束 陸續傳出自民黨多位大咖落選

第50屆日本眾議院大選今天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟能否維持過半席次優勢是重點。投票於台灣時間7時結束後，陸續傳出曾擔任過閣僚的自民黨政治人物，包括丸川珠代、下村博文、甘利明等人落選。

本屆眾議院大選應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

在東京7區參選的前參議員、前奧運大臣的丸川珠代這次轉戰眾議院選舉，結果輸給立憲民主黨的松尾明弘。

丸川因為政治獻金未記載（小金庫事件），這次獲自民黨提名，但未能在比例代表選區重複候選，因此確定落選。

東京11區的候選人、自民黨前眾議員、前文部科學大臣下村博文敗給立憲民主黨的阿久津幸彥。下村受到「小金庫事件」影響，受到自民黨停止黨員資格處分，未獲自民黨提名，這次是以無黨籍身分參選。

神奈川20區的自民黨前眾議員甘利明這次大選確定落選。75歲的甘利明受到自民黨的內規規定，超過73歲的話，無法在比例代表選區重複候選。

日本放送協會（NHK）報導，執政聯盟是否取得過半席次，情況微妙，確定自民黨無法單獨過半。