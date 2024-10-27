日本眾議院大選結果受矚 執政聯盟若失47席無法取得過半席次

第50屆日本眾議院大選今天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟能否維持過半席次優勢是大選重點。大選公告前執政黨聯盟279席，若掉47席就無法取得過半（233席）席次。

本屆眾議院大選應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。值得關注的是女性有314人參選，大幅改寫2009年創下的229人最多紀錄。

執政聯盟在15日大選公告前的席次是279席（其中自民黨是247席、公明黨32席），執政聯盟能否取得過半（233席），備受關注。

日本首相、自民黨總裁（黨主席）石破茂曾表示，這場選戰的「勝負線」是執政聯盟取得過半席次。

根據日本國憲法，參眾兩院的議事原則上以出席議員的過半數決定，因此取得過半席次是在國會運作、政黨執政時的一個標準。

比如，法案或預算案，或者首相指名要過關，需有出席議員半數以上贊成票。對執政黨而言，過半席次是「最底線」。

另外，眾議院中有所謂的「比較第一黨」是指雖未拿下過半席次，但相較於其他政黨，拿到最多席次的政黨。

「安定多數」是244席，是指執政黨可在眾議院內有關預算、內閣、總務等17個常任委員會獨占委員長職務。法案通常由常任委員會先審議後才提交院會審議。

擁有「安定多數」席次，當法案的贊成票與反對票同票，將交由委員長決定，通常會按執政黨的意向決定。如果能在全部的常任委員會確保委員過半，不用由委員長裁決就可過關，這稱為「絕對安定多數」。

「絕對安定多數」是261席，執政黨可獨占所有委員會委員長的位子，可獲得比在野黨多的委員數。

日本上一屆眾議院大選投開票結果於2021年11月1日清晨出爐，總席次465席中，執政黨自由民主黨單獨取得「絕對安定多數」261席。