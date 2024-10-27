立陶宛國會大選決選…聚焦生活成本和俄國潛在威脅 在野黨盼一舉勝出
立陶宛今天舉行國會大選決選，這場大選的重點議題為生活成本和鄰國俄羅斯的潛在威脅，在野黨社會民主黨（Social Democrats）首輪投票取得領先。
路透社報導，擁有290萬人口的波羅的海國家立陶宛採用混合投票制，其中一半議員由普選產生，其餘則由前兩位候選人選區的決選投票決定，這對較大黨有利。
投票所上午7時（台灣時間27日中午12時）開放，晚上8時關閉，結果預計午夜（台灣時間28日5時）左右公布。
如果左傾的社會民主黨成功組成政府，預料將維持立陶宛對俄羅斯的強硬立場以及巨額的國防開支。
根據北大西洋公約組織（NATO）估計，立陶宛今年的武裝部隊支出將占國內生產毛額（GDP）約3%，使其成為北約第6大支出國。
社會民主黨在10月14日的首輪選舉贏得20%選票，成為最大黨，領先執政黨祖國聯盟（Homel and Union）的18%和反建制政黨「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）的15%。
受到兩年前一度高達20%的高通膨，以及公共服務惡化和貧富差距擴大影響，總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）領導的中右翼3黨聯盟支持度直直落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言