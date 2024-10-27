立陶宛國會大選決選…聚焦生活成本和俄國潛在威脅 在野黨盼一舉勝出

立陶宛今天舉行國會大選決選，這場大選的重點議題為生活成本和鄰國俄羅斯的潛在威脅，在野黨社會民主黨（Social Democrats）首輪投票取得領先。

路透社報導，擁有290萬人口的波羅的海國家立陶宛採用混合投票制，其中一半議員由普選產生，其餘則由前兩位候選人選區的決選投票決定，這對較大黨有利。

投票所上午7時（台灣時間27日中午12時）開放，晚上8時關閉，結果預計午夜（台灣時間28日5時）左右公布。

如果左傾的社會民主黨成功組成政府，預料將維持立陶宛對俄羅斯的強硬立場以及巨額的國防開支。

根據北大西洋公約組織（NATO）估計，立陶宛今年的武裝部隊支出將占國內生產毛額（GDP）約3%，使其成為北約第6大支出國。

社會民主黨在10月14日的首輪選舉贏得20%選票，成為最大黨，領先執政黨祖國聯盟（Homel and Union）的18%和反建制政黨「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）的15%。

受到兩年前一度高達20%的高通膨，以及公共服務惡化和貧富差距擴大影響，總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）領導的中右翼3黨聯盟支持度直直落。