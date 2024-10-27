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執政聯盟恐失國會多數…日媒解析眾議院大選下一步：石破組閣面臨挑戰

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本首相石破茂26日在東京參加造勢活動。路透
日本首相石破茂26日在東京參加造勢活動。路透

日本眾議院大選27日投開票。日媒共同社報導，若執政聯盟失去國會多數，首相石破茂要組建政府可能面臨挑戰。有外界推測認為石破可能得尋找新的政治夥伴。最糟狀況下，石破可能失去首相大位。

分析家認為，若無法贏得多數，石破要能留任將有3個選項，第一是說服在野勢力加入其政府，其次是和未入閣的另一政黨就逐項政策達成協議，第三則是接受自民黨不提名但當選的國會議員

SMBC日興證券公司資深經濟學者宮前耕也說，若執政聯盟未能過半，石破有可能立即請辭以示負責。但共同社指出最可能的狀況是，石破選後會迅速和在野黨領袖展開協商以爭取支持。自民黨二把手、幹事長森山裕曾說，無論是否失去多數，都應該和政策理念相同的政黨積極交流。

但主要在野黨領袖已表示不願與自民黨合作；他們10月稍早就對石破內閣提交不信任案。立憲民主黨領袖野田佳彥22日說，基本上不可能與被提該倒閣動議的政黨結盟，並批評自民黨的政治獻金醜聞。國民民主黨領袖玉木雄一郎也說，無意加入自民黨主導的聯盟，但透露和執政陣營從事政策導向合作的可能性。

要是石破無法和在野黨攜手，可能必須接受因前述醜聞未獲自民黨提名的候選人，當選議員後重回黨內。此前自民黨已決定不提名12名涉入醜聞的議員。自民黨23日才傳出，曾提供資金給由未正式提名的候選人領導的地方分部，再度引發關注。

但這些候選人也身陷困境。神戶學院大學憲法學教授上脇博之說，選民正因自民黨未能完全揭發醜聞真相，對自民黨嚴厲以待。

若石破的三個選項都未能實現，他在自民黨地位很可能削弱，使他容易遭到黨內逼宮。最糟情況是自民黨大敗後，在野黨可能另組執政聯盟，石破將不被任命為首相。外界愈來愈預期，石破可能成為二戰後任期最短的日相。

石破在媒體民調中，是民眾最中意的首相人選之一。時值自民黨聲望大受醜聞影響，他顯然希望在上任不久的蜜月期贏得選戰，提升自身政治影響力。但共同社22日公布的調查顯示，自民黨和其盟友公明黨可能失去國會多數，凸顯該醜聞影響嚴峻，顯著侵蝕大眾對政治的信任。

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