潭美橫掃菲律賓…呂宋島災區滿目瘡痍 村莊遭淹埋、至少90人亡

颱風潭美橫掃菲律賓呂宋島，留下滿目瘡痍，至少90人死亡，158座城鎮處於災難狀態，新加坡與馬來西亞也派軍機前來協助災後人道援助作業。

潭美（Trami）24日午夜在呂宋島東部伊薩貝拉省（Isabela）狄維拉坎鎮（Divilacan）登陸，向西橫跨呂宋島之後，25日清晨吹入南海，在呂宋島南部與北部地區大雨成災，584座鄉里成為水鄉澤國，10多處山區發生土石流，留下滿目瘡痍。

根據電視轉播畫面，一些村莊被土石流淹埋，民房被淹到只剩屋頂、車輛泡水；在一些洪水已經退去的鄉鎮，道路滿是泥濘，民眾忙著清除屋裡的污泥和積水。

隨著天氣轉好，土石流災區的搜救工作得以推進，救災人員也挖出更多罹難者。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天發布的災後通報，死亡人數已達90人，包括嬰兒在內，遠高於先前通報的46人。他們多數是死於土石流、船隻翻覆、被大水沖走溺斃或是遭倒下的樹木壓中。

此外，還有36名在風災期間失蹤者，迄今下落不明。

潭美離境，菲律賓目前仍有158座城鎮處於災難狀態，其中78座位於呂宋島南部6省組成的畢科爾區（Bicol Region）；其次是由大馬尼拉地區鄰近5省組成的甲拉巴松區（Calabarzon），計63座城鎮。

超過500萬人的生活受到風災影響，53萬6000人逃離家園，超過一半被安置在臨時收容所；456道路、

84座橋樑受損、農地2670公頃被淹，基礎設施損失2億5100萬披索、農業損失1億2800萬披索，合計3億7900萬披索（約新台幣2億760萬元）。

菲律賓政府已撥出5億6200萬披索協助受災家庭渡過難關，總統小馬可仕也下令從海、陸、空三個管道打通「救災走廊」，輸送救災物資。

另一方面，新加坡與馬來西亞分別派出的C-130型運輸機和EC-725型運輸直升機，昨天下午飛抵馬尼拉，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）親自前往迎接，並稱它們將扮演關鍵角色 ，協助菲律賓空軍執行人道援助任務。

菲律賓每年平均遭20場颱風侵襲，在潭美遠離之後，輕颱康芮（Kong-Rey）又已在菲律賓東部海域成形，預測將吹向台灣，同時也威脅到呂宋島北端。