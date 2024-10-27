快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

日本眾院大選 投票率高低成觀選重點之一

中央社／ 東京27日綜合外電報導
攸關執政權的日本第50屆眾議院大選今天投開票，外界關注選情告急的執政聯盟能否維持過半席次優勢。圖為石破26日在東京小平車站前輔選。中央社
攸關執政權的日本第50屆眾議院大選今天投開票，外界關注選情告急的執政聯盟能否維持過半席次優勢。圖為石破26日在東京小平車站前輔選。中央社

攸關執政權的日本第50屆眾議院大選今天投開票，外界關注選情告急的執政聯盟能否維持過半席次優勢。根據過去經驗，高投票率可能對執政黨不利，讓投票率高低成觀選重點之一。

今天投開票的眾議院大選應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。值得關注的是女性有314人參選，大幅改寫2009年創下的229人最多紀錄。

日本富士新聞網報導，眾議院大選從今天上午7時起在全境逾4萬5000個投票所進行投票，除了部分投票所外，絕大多數投票所將在晚間8時起開票，預計選舉結果應可在今天深夜大勢底定。

讀賣新聞報導，日本從1996年採用現行選舉制度以來，只有2009年眾議院大選的投票率超過6成，高達69.28%，結果是當時的民主黨變成多數黨，造成政黨輪替。

但2009年後的4次眾議院大選，投票率都下滑到6成以下，上次在2021年舉行的大選投票率只有55.93%，是二次大戰後第3低的水準。

在日本，一般來說投票率低的話，被認為有利於具組織力的政黨。這次眾議院大選許多選區都是朝野激戰區，投票率似乎成為左右勝負的要素之一。

投票率也容易受到天候影響。根據天氣預報，日本各地今天上午普遍為晴天或陰天，但下午後降雨情況將逐漸擴大。

時事通信社報導，有關自民黨政治獻金醜聞，近期又得知自民黨中央曾提供非黨提名候選人2000萬日圓，進一步升高了輿論批評。

回顧2009年大選的高投票率，外界預想投票率若上升，有可能增加對政府的批評票，自民黨相關人士憂心說，「不知道這次會不會引發選民因為憤怒的投票行動」。

不過，公明黨相關人士表示，自民黨支持群中有很多人無法把票投給立憲民主黨，「可能會造成不投票的人增加，投票率會下降吧」。

立憲民主黨為了提高投票率，在選戰期間拚命呼籲民眾。立憲民主黨代表野田佳彥日前在千葉縣受訪時強調，「讓選民抱持關心極為重要，我們必須要比過去更大聲疾呼」。

日本維新會談到大本營大阪以外的選區時憂慮說，「不提高投票率贏不了」；共產黨幹部也說，「雖然感覺選民關心有提高，但能不能跟投票行動連結則是未知數」。

大選 投票率 日本

延伸閱讀

日國會改選 石破茂「勝選門檻」難過 恐成短命首相

美聯社：外國干預大選激增 俄羅斯是最大威脅

日本眾院大選投開票 是否變天成關注焦點

MLB／山本追平松坂罕見日本紀錄 紀錄顯示道奇封王機率超過8成

相關新聞

執政聯盟恐失國會多數…日媒解析眾議院大選下一步：石破組閣面臨挑戰

日本眾議院大選27日投開票。日媒共同社報導，若執政聯盟失去國會多數，首相石破茂要組建政府可能面臨挑戰。有外界推測認為石破...

吉里巴斯總統馬茂贏得第3個任期 曾批大陸試射飛彈

紐西蘭恭賀馬茂（Taneti Maamau）今天當選連任太平洋上的低地島國吉里巴斯總統，他將展開第3個任期。馬茂立場親中...

催不出投票率！日本眾議院大選低迷 拜票距離可繞地球一周半

日本眾議院大選今天投開票，根據總務省統計，截至當地時間下午2時，全國投票率為19.14%，比3年前上次大選同時間投票率下...

喬治亞執政黨聲稱贏得國會大選 反對派怒了：試圖偷走喬治亞未來

喬治亞執政黨聲稱贏得昨天舉行的國會大選，可能對這個高加索國家加入歐洲聯盟（EU）帶來新的打擊；親西方反對派譴責，這場選舉...

潭美橫掃菲律賓…呂宋島災區滿目瘡痍 村莊遭淹埋、至少90人亡

颱風潭美橫掃菲律賓呂宋島，留下滿目瘡痍，至少90人死亡，158座城鎮處於災難狀態，新加坡與馬來西亞也派軍機前來協助災後人...

日本眾院大選 投票率高低成觀選重點之一

攸關執政權的日本第50屆眾議院大選今天投開票，外界關注選情告急的執政聯盟能否維持過半席次優勢。根據過去經驗，高投票率可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。