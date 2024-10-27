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印太布局縮減？美飛彈機構：關島防禦部署22處縮減至16處

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一枚中程飛彈2017年8月29日在夏威夷考艾島太平洋飛彈射擊設施附近，被美軍約翰保羅瓊斯號驅逐艦攔截。路透
一枚中程飛彈2017年8月29日在夏威夷考艾島太平洋飛彈射擊設施附近，被美軍約翰保羅瓊斯號驅逐艦攔截。路透

路透報導，美國飛彈防禦署（U.S. Missile Defense Agency）25日在一份環境衝擊聲明報告證實，經過公眾意見徵詢，原本計畫在關島建設價值數十億美元的飛彈防禦系統部署地點，從22處縮減為16處。

該計畫自2023年開始，旨在為美國太平洋領土提供「360度」全方位防禦，抵禦各類飛彈和空中攻擊，包括在未來約10年內整合雷神公司的SM-6、SM-3 Block IIA，以及洛克希德公司的薩德系統（THAAD），還有由兩者共同研製的愛國者PAC-3。

星條旗報（Stars and Stripes）報導，報告提到，關島是延續與維持美國影響力、威懾對手、應對危機以及維護自由開放印太地區的關鍵戰略地點。對關島的攻擊將被視為對美國的直接攻擊，並將受到適當的回應。

該計畫對美國及其印太盟邦至關重要，關島距離中國大陸比距離夏威夷更近，是美國本土外的後勤樞紐。

最新報告並未說明減少部署地點的原因，11月將在關島舉行會議商討此次報告內容。

這些地點的建設將於2025年開始，預計耗時約10年完成，每年將建造3至5個地點，每個地點的準備時間最多為12個月；建設高峰期將在2028年至2030年。

中國龐大的常規彈道飛彈庫存包括東風-26，其射程估計約4000公里，還可攜帶反艦彈頭和核彈頭。美國軍事規劃人員日益關注中國正在研發的新型武器，例如極音速滑翔彈頭「東風-27」。

澳洲格里菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）國防暨航太專家雷頓（Peter Layton）表示，關島是「遠程轟炸機的前進作戰基地，也是艦船港口，因此海軍艦艇可以從那裡出發」，他提到，「當然日本和菲律賓的某些地方距離中國更近……但風險也更大」。

彈道飛彈 美國 關島

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