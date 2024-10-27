日本眾議院大選 黨魁們輔選移動距離約繞地球兩圈

日本第50屆眾議院選舉今天投開票，為期12天的選戰昨晚落幕。根據各黨宣布的資訊，朝野政黨黨魁全國走透透輔選的移動距離總計8萬4302公里，約逾地球兩圈的距離。其中，移動距離最長的是首相、自民黨黨魁石破茂。

日本時事通信社報導，石破在15日眾議院選戰起跑當天在311大地震災區、福島縣磐城市進行第一場輔選，昨晚在東京都的豐洲進行輔選，是這次選戰中的最後一場輔選。

石破這次為了輔選，跑了23都道府縣，累計距離達1萬4387公里，他提出的主張包括要促使地方創生、創設防災廳（政府單位）。

立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥移動距離達1萬2347公里。自民黨發生派閥未在收支簿登記政治獻金的「小金庫事件」，與小金庫事件有關的前議員參選的地區成了野田加強為立憲黨候選人輔選的重點地區。野田強調：「政權輪替就是政治改革」。

日本維新會代表（黨主席）馬場伸幸為輔選移動的距離為8089公里。日本維新會是以關西為主發跡的政黨，馬場希望將日本維新會打造成「全國政黨」，這次勤走關東地區、九州等各地。

與自民黨聯合執政的公明黨代表（黨主席）石井啟一為輔選移動的距離7177公里。他自己也首度在埼玉縣內的小選區參選，與對手展開激烈競爭。

共產黨委員長（黨主席）田村智子為輔選移動的距離1萬3504公里，僅次於首相石破茂。

國民民主黨代表（黨主席）為輔選移動的距離是1萬3340公里；社民黨黨主席福島瑞穗為輔選移動的距離是5504公里；參政黨代表（黨主席）神谷宗幣為輔選移動的距離9954公里；令和新選組代表（黨主席）山本太郎未公布移動的距離。