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喬治亞親俄執政黨國會選舉領先 親歐反對派抗議舞弊

中央社／ 特比利西27日綜合外電報導
26日執政黨「喬治亞之夢」的支持者在總部大樓門外慶祝可喜的民調結果。路透
26日執政黨「喬治亞之夢」的支持者在總部大樓門外慶祝可喜的民調結果。路透

俄羅斯南方鄰國喬治亞舉行國會選舉，根據官方初步開票結果，親俄執政黨「喬治亞之夢」將勝出，親西方的反對派陣營今天則表示拒絕承認這項結果，並主張選舉舞弊。

路透社報導，創立喬治亞之夢（Georgian Dream）的億萬富豪艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）、反對派陣營和外國外交官，都將這場國會選舉視為轉捩點，將決定喬治亞是轉向親近西方，或者繼續擁抱俄羅斯。

喬治亞民眾被認為是在選擇西方或俄羅斯之間投票，如果官方開票結果獲得證實，喬治亞之夢的勝利對希望進一步融入歐洲的喬治亞人而言是一大打擊。

根據喬治亞選舉委員會，喬治亞之夢得票率為53%，目前有70%選區已開票。不過大部分海外投票尚未計入當前開票結果。

喬治亞反對派各黨今天凌晨舉行記者會，表示他們質疑且不會接受選舉結果。

俄羅斯 投票

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