喬治亞國會選舉登場 親歐反對派結盟對抗親俄執政黨
俄羅斯南方鄰國喬治亞今天舉行國會選舉，由於目前執政黨「喬治亞之夢」朝親俄立場傾斜的情況令人日益擔憂，這場選舉結果將決定民主剛起步的喬治亞是否繼續朝歐洲化發展。
法新社報導，喬治亞親西方反對派為了對抗「喬治亞之夢」（Georgian Dream）打壓民主及愈來愈親俄，在這次選舉破天荒組成聯盟。
選前民調顯示，喬治亞反對黨可贏得足夠選票來組成聯合政府，取代勢力強大的億萬富豪艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）掌控的喬治亞之夢執政。
歐洲聯盟（EU）之前已提醒擁有400萬人口且具入盟候選國地位的喬治亞，這場國會選舉結果攸關其獲准入盟機率。
親西方的喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）選前也說，投票結果將「決定喬治亞的未來」。在野的聯合國家運動黨（United National Movement）黨魁波庫查瓦（Tina Bokuchava）則承諾，今天會是「全國勝利的大好日子」。
這場選舉將替有150席的喬治亞國會選出議員，投票所將在格林威治標準時間今天16時（台北時間27日0時）關閉，初步結果預計將在半夜陸續出爐。
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