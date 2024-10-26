石破茂拼命輔選談打造防災大國 再提台灣是國家

日本眾議院大選明天投開票，受到「小金庫事件」影響，首相石破茂所率領的自民黨選情嚴峻。石破今天在輔選時再度言及：「日本、台灣、義大利都是災害多的國家」，他認為要學習台灣在強震後不久就能做好收容災民的措施。

21日對自民黨員下達緊急令說自己會拼命全國走透透輔選的石破茂今天在東京都內7處為自民黨籍候選人街頭演說輔選。中午過後來到小平車站前為激戰區「東京19區」、現年51歲的前經濟產業副大臣松本洋平輔選。

石破表示，松本是沒地盤、皮包、看板（日文說jiban、kaban、kanban）等政治資源，也不是世襲政治家，松本是個苦幹實幹，勇往直前的人。約10年前御嶽山發生噴火的嚴重災害，噴火隔天，松本銜命到現場的災害小組中心處理救災事宜，與東京霞關的救災指揮中心聯繫、溝通。

石破表示，日本是世界名列前茅災害多的國家。芮氏規模6以上的大地震有兩成是集中於日本。而且何時、何地會下豪雨也不知道。如何守護國民市民，松本是一生懸命地在因應。

石破表示，台灣和義大利也是災害多的國家，台灣也發生大地震，在大地震發生後的3小時避難所（災民收容中心）就有能確保隱私、有空調設備、廁所、可吃熱食的餐車。

他認為，日本也應做好這樣為災民著想的體制，而松本對於災害的見解很豐富，一定能讓市民安心、安全。如果從地方開始做起，打造新國家，國民的生活勢必能受到保護。

石破結束助選演講，帶著松本一起和選民握手，許多選民爭相與他合照。後來，松本得知中央社記者來自台灣，立刻說：「我在台灣有很多友人。我當過自民黨青年局長，和台灣副總統蕭美琴是老朋友。今後為了日台友好，我會好好努力。」

日本第50屆眾議院大選將於10月27日投開票，應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

石破將這次大選中，執政聯盟自民、公明兩黨合計取得過半席（233席）視為「勝負線」，有政論家指出，如果選舉結果執政聯盟未能取得過半，石破和自民黨幹事長（秘書長）森山裕勢必得引咎辭職。

多家日媒民調顯示，石破所率領的自民黨要單獨過半相當困難，執政聯盟是否能過半，情況也微妙。

富士晚報報導，這次自民黨選情嚴峻有幾個原因，包括石破當上首相以後所講的主張異於先前的主張，被認為是「變節」；石破重用罵已故首相安倍晉三是「國賊」的村上誠一郎擔任總務大臣；政治獻金未登記在收支簿的「小金庫事件」為人詬病，再加上日前發生的自民黨對涉小金庫事件的非提名候選人方面提供2000日圓（約新台幣428萬元）補助金一事惹議。

如果這次大選結果自民、公明兩黨未能拿下過半席次，考慮到明年夏天的參議院大選，政局勢必要重新盤整。在9月底自民黨總裁（黨代表）選舉時，受到黨員及黨友強烈支持、在第一輪投票時奪第一的前經濟安保大臣高市早苗備受期待。

讀賣新聞分析全國289個小選區的選情指出，自民黨候選人被追趕的選區多。自民黨候選人266人當中，原本居優勢的候選人在大選初期階段是102人，到尾盤時減至87人。

自民黨選情呈現幾乎是五五波情況的候選人從118人增至133人。比例代表選區可拿到的席次預估可能會從上一屆大選2021年的72席減至50席。目前看來，自民黨無法維持這次大選公告前的247席或單獨過半。此外，與「小金庫事件」有關的自民黨前眾議員44人當中，有半數以上在小選區落後。

公明黨在小選區候選的11人當中，居優勢的候選人2人，大選初期與尾盤都一樣。包含公明黨代表（黨主席，在埼玉14區）在內，大半候選人陷入激戰。在比例代表選區方面，難以看出可取得同上屆大選的席次。

立憲民主黨在代表（黨主席）野田佳彥的率領下，大選後勢看好，居劣勢的候選人從初期的73人到尾盤減至56人。選情呈現五五波的候選人從101人增至116人。有些候選人殺出混戰重圍，居領先地位。以東北、首都圈為主，居優勢的候選人由33人增至35人。比例代表選區可能上看40席左右，預估民主黨將從大選公告前的98席大增。

國民民主黨應該可以拿到比大選公告前更多席次；日本維新會這次拿的席次可能少於大選告前的席次；共產黨在比例代表選區可能增加席次。令和新選組、社民黨、參政黨、日本保守黨可能取得席次。