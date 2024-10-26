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吉里巴斯總統馬茂贏得第3個任期 曾批大陸試射飛彈

中央社／ 吉里巴斯首都塔拉瓦26日綜合外電報導
馬茂（圖）今天當選連任太平洋上的低地島國吉里巴斯總統，他將展開第3個任期。圖／路透社
馬茂（圖）今天當選連任太平洋上的低地島國吉里巴斯總統，他將展開第3個任期。圖／路透社

紐西蘭恭賀馬茂（Taneti Maamau）今天當選連任太平洋上的低地島國吉里巴斯總統，他將展開第3個任期。馬茂立場親中國，但他今年9月意外批評中國向太平洋試射飛彈。

法新社報導，紐西蘭駐吉里巴斯高級專員公署表示，馬茂在這場選舉贏得2萬676張選票，得票率約55%，明顯領先實力最接近的挑戰者科柯里亞（Kaotitaaake Kokoria），後者得票率約42%。

紐西蘭駐吉里巴斯高級專員公署在聲明中還說，吉里巴斯首席大法官塞米羅塔（Tetiro Semilota）已公開宣告馬茂贏得這場總統選舉，並向他表達祝賀。

現年64歲的馬茂在選前已被熱烈看好會順利連任，繼續掌管這個人口約12萬的國家。他的2名對手也都來自他領導的執政黨「關懷吉里巴斯黨」（Tobwaan Kiribati, TKP）。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）名列最先向馬茂道賀的人士之一。他在社群媒體發文寫道：「對於吉里巴斯的選舉結果，我向馬茂總統致上熱切祝賀。我們期待與吉里巴斯政府合作實現我們相同的優先事務。」

馬茂2019年帶領吉里巴斯與台灣斷交、轉與中國建交，冀望世界第2大經濟體中國能協助吉里巴斯達成具企圖心的發展目標。但他今年9月意外批評中國向太平洋試射1枚彈道飛彈

當時是北京40年來首次試射這類武器，並讓飛彈的模擬彈頭濺落在南太平洋，引發周圍國家猛烈批評。馬茂當時在社群媒體發文說，吉里巴斯未接獲預警，也「不樂見」區域盟邦的這項舉動。

馬茂在今年8月的吉里巴斯國會選舉壓倒性勝出保住席次，那場選舉的主要議題包括生活成本、海平面升高及與中國的關係。其後新國會提名3位總統候選人，包括選前意外退出執政黨的科柯里亞。

吉里巴斯 彈道飛彈 紐西蘭

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