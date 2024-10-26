政治人物年紀高？日眾院大選明投開票 女性參選人數創紀錄

日本明天將舉行眾議院大選投開票，根據調查，在OECD成員國當中，日本具有「年輕議員少、閣員年紀高」特色，且相對18歲就擁有選舉權，想參選眾議員的年齡門檻為較高的25歲。

攸關執政權的日本第50屆眾議院大選將於10月27日投開票，應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。值得關注的是女性有314人參選，大幅改寫2009年創下的229人最多紀錄。

日本未明文規定政治人物退休年齡

日本電視台（Nippon TV）報導，10月1日剛上路的首相石破茂內閣，因為平均年齡63.4歲比前首相岸田文雄內閣剛上路時的61.8歲還高而引發話題，有民眾好奇日本政治人物有沒有退休規定？

根據日本政府厚生勞動省說明，截至2022年1月止，日本有94%以上的企業採用退休制度，其中逾7成退休年齡為60歲、逾2成為65歲以上。

不過，在日本，70多歲或80多歲的國會議員並不罕見。國會議員究竟有沒有退休規定？

85歲的自民黨前幹事長二階俊博，今年3月舉行記者會表態不再參選連任眾議員，當記者詢問理由是否跟年齡有關時，反遭二階斥責「有年齡限制嗎？你有一天也會到我這個歲數，XX」。

正如二階所言，日本並沒有法律明文規定國會議員的年齡上限，只有部分政黨如自民黨及公明黨等有年齡相關內規。但包括立憲民主黨、日本維新會等多數在野黨，目前並沒有針對國會議員年齡進行規範。

根據調查全球各國國會的「各國議會聯盟」（IPU）所公布資料顯示，日本具有「年輕議員少、閣員年紀高」特色。

經濟合作暨發展組織（OECD）調查指出，日本40歲以下的國會議員僅占整體約6%，30歲以下占比更低到僅0.2%，在不包括韓國的37個成員國中排名敬陪末座。

另外，截至2022年為止，日本內閣閣員平均年齡高達64歲，居OECD成員國之冠，比閣員平均年齡最年輕的丹麥46歲，要高出近20歲。

為什麼日本政治人物普遍年紀都較高？日本早稻田大學教授日野愛郎認為，在日本傾向參考當事人當選屆數作為能否入閣的標準之一，「日本相較他國的職業路徑（Career Path）較長，被認為是閣員平均年齡提高的背景」。

日本被選舉權年齡高於多數國家

日本已在2016年將選舉權從20歲以上下修到18歲以上，但被選舉權的年齡未做更動，眾議員等依舊是25歲以上、參議員等也維持30歲以上。

相關單位過去在國會備詢時對此表示，被選舉權的年齡是基於社會經驗並考量其思考與判斷能力所設定。

將被選舉權年齡設定在25歲以上，衡諸OECD成員國屬於「少數派」。OECD有23個國家是18歲以上就具有被選舉權，另有10個國家是21歲以上，只有包括日本、美國在內的5個國家規定要25歲以上。

日本部分大學生2023年7月要求中央政府下修被選舉權年齡，主張參選是憲法上所保障的國民重要基本權利，「在18歲擁有選舉權的情況下，無法說明把被選舉權年齡設定較高理由的合理性」。

日本綜合研究所研究員井上岳一說，年輕人認為在政治的世界沒有能為他們發聲的人，所以如果同世代有人能參選，將可以讓年輕人關心的事項成為選舉爭論焦點，有助提高年輕人對政治的關心及提高投票率。

但日本大學法學部專任講師安野修右說，如果不修改包括參選眾議員單一選區要繳交300萬日圓保證金等相關規範，就算下修被選舉權年齡也無法發揮效果。