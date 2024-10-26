莫迪接見蕭茲 關切印度女童遭留置德國案

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）表示，總理莫迪（NarendraModi）在接見來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）時，對3歲印度女童夏哈（Ariha Shah）遭留置德國數年一案表達關切。

在25日的臨時記者會上，唐勇勝說：「我們在各個層面上都十分關注夏哈案，（印度）駐柏林大使館已向德國方面反映此事，（印度）外交部長到德國訪問期間也曾提及此事。」

唐勇勝表示，印度已嚴正告知德國，一個印度的孩子，在一個宗教、語言、文化等都完全不同的環境下成長，是極為不自然的。

唐勇勝進一步表示，蕭茲向莫迪保證，他已「非常密切關注」此案。唐勇勝說：「我相信雙方將持續透過多種管道保持聯繫。」

夏哈的父母2018年搬到德國，2021年2月生下她。在同年9月，德國當局懷疑夏哈遭虐待，因此將她從父母身邊帶走。

當時曾有媒體披露，夏哈是被祖母意外弄傷。後來，一開始向當局示警的醫院，排除了夏哈遭虐的可能。2022年2月針對夏哈父母的所有控訴都被撤銷，但在心理學家的建議下，夏哈仍被安置，無法回到父母身。直到2023年6月，德國法院仍駁回夏哈父母的監護權。