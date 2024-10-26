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憂梨泰院踩踏慘劇重演！首爾聖水洞Prada活動擠700人 當局急喊卡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓首爾城東區聖水洞24日晚間舉行的Prada活動湧入大量人潮，當局憂心發生踩踏事故因而提早喊卡。取自城東區區長鄭元吾臉書
南韓首爾城東區聖水洞24日晚間舉行的Prada活動湧入大量人潮，當局憂心發生踩踏事故因而提早喊卡。取自城東區區長鄭元吾臉書

南韓首爾城東區聖水洞，原定24日晚間8時至25日凌晨1時舉辦時尚奢侈品牌Prada活動，但由於有演員金泰梨等人出席，吸引大批民眾前來，當局憂心2022年梨泰院159死踩踏事故重演，緊急宣布活動提前取消。

韓聯社報導，首爾城東區聖水洞的「Candy Seongsu」24日準備舉行Prada活動，原定於晚間8時開始，但從晚間6時40分起就陸續有人報案，擔憂人群推擠發生事故，希望警察前來維持秩序。

警方透露，雖然主辦單位有聘請保安，但沒有顧及活動地點之外的地方，導致現場擠得水洩不通。據了解，現場估計有700人聚集，甚至附近道路也發生公車和轎車擦撞事故。

由於擔憂引發安全隱憂，主辦方最終決定，原定持續到凌晨1時的活動提前於晚間10時45分結束，明星牆拍攝環節也因此被取消。

城東區區長鄭元吾在社群網站X上表示，出於安全考量，經與城東警察署署長及相關單位負責人商討，區政府建議活動主辦方提前結束活動，以降低事故風險。

東區 警察

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