憂梨泰院踩踏慘劇重演！首爾聖水洞Prada活動擠700人 當局急喊卡

華盛頓郵報在報頭下的標語「民主死於黑暗之中」（Democracy Dies in Darkness）至今仍在，這個報頭標語是2017年川普上任後華郵的一項顯著態度。但華郵編輯委員會25日宣布，今年及今後都不再背書任何總統候選人，被解讀為是老闆貝佐斯的意志，同時是對膠著選情的觀望。此舉一出，也成了其他媒體報導的材料。 相較眾多明星站台加持的熱鬧滾滾，在選舉倒數的關鍵時刻，媒體大老闆們打破慣例下令誰也不挺、從股市大亨到億萬富豪都不表態的畫面，可能被解讀為看好川普選情，媒體與企業交纏的曖昧態度，正是今年選情詭譎的最佳寫照。

2024-10-26 11:48