美國駐中大使：美中競爭將延續至下一個10年

美國駐中國大使伯恩斯日前接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，討論到中美關係，他表示，美中的競爭關係將延續至下個10年。並且美國將根據中國的行動，而不僅僅是言論來評判中國。

美國國家廣播公司24日報導，伯恩斯（NicholasBurns）受訪時指出，儘管美中雙方都表達希望穩定關係的意願，但仍陷入競爭，「我們是結構性競爭對手；因此我認為這場競爭將持續數年，直到下個10年」。

在美中關係因2023年初的中國間諜氣球案跌至低點後，美中印太地區的高層指揮官上個月重啟2022年以來的首次正式溝通，這對避免意外軍事衝突至關重要，但他指出，「我們會根據中國的行動來評估它，而不僅僅是其言辭。」

報導提到，美中越來越以國家安全的角度看待彼此，包括在半導體、量子計算、人工智慧、生物技術等具有戰略重要性的領域。

除此之外，美中還在多個方面有競爭關係，包括在經濟上，美國對中國電動車和太陽能電池等產能過剩的領域加徵關稅，中國則認為此舉是在限制中國這些領域的發展。

美中也在爭奪亞太地區的影響力，中國持續在南海和台灣周邊地區增加軍事活動，美國則持續強化與韓國、日本、菲律賓等盟友的關係，對抗中國不斷增長的實力。伯恩斯也批評日前中國在台灣周邊舉行實彈演習及其他軍演。

同時，俄烏戰爭的立場不同也是兩國主要問題之一。伯恩斯指出，「中國聲稱自己在俄烏戰爭中保持中立，但其行動卻恰恰相反」，令美國感到不安。美國指責中國向俄羅斯提供軍民兩用的技術，用於俄烏戰爭，並對多家中國公司實施制裁。中國則試圖表現出中立態度，表示從未向俄羅斯提供武器，並嚴格控制軍民兩用產品出口。

伯恩斯說，美中關係最根本的差異，在於「我們相信人類自由和人權，因此我們對新疆、西藏、香港所發生的事情、缺乏宗教自由等問題持批評態度。」中國則否認新疆存在侵犯人權的行為，並反擊現在該關注的是加薩的「人間煉獄」。

儘管兩國關係主要是競爭性，但伯恩斯表示，拜登政府也在非法藥物、人工智慧和氣候變遷等具有全球重要性的領域，與中國尋求合作機會。「我們希望對自己的人民負責，同時也對世界負責。」

伯恩斯已經就任美國駐中國大使兩年半，他不願對美國總統大選發表評論。他表示，除了警告中方不要介入選舉外，美國官員沒有與中國政府討論此事。中國則表示無意干涉美國大選。

伯恩斯表示，拜登政府「很清楚」中國對美國的威脅，但有時兩國的利益也有重疊。美中的關係非常具有挑戰性，「但毫無疑問，這是我們美國人最重要的對外關係。」