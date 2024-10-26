快訊

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

中職／中信封王！藍委發祭品文 盧秀燕：我會盯住！

YTR家寧、Andy證實分手！ 百萬粉情侶頻道「眾量級」暫時停更

聽新聞
0:00 / 0:00

日本眾院大選明投開票 執政黨能否維持過半受矚

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本首相石破茂。路透
日本首相石破茂。路透

日本明天將舉行眾議院大選投開票，朝野各政黨主席今天分赴重要選區為攻防激烈的選戰進行最後輔選。大選結果預計在10月28日凌晨前大勢底定，執政聯盟能否維持過半席次成焦點。

攸關執政權的日本第50屆眾議院大選將於10月27日投開票，應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。值得關注的是女性有314人參選，大幅改寫2009年創下的229人最多紀錄。

日本每日新聞報導，明天投開票後，選舉結果預計在10月28日凌晨前大勢底定，將對10月1日剛上任首相的石破茂選後執政帶來重大影響。

日本經濟新聞報導，眾議院大選明天投開票，各黨主席今天各自前往重點選區進行最後輔選。

自民黨總裁（黨主席）石破茂今天下午將前往東京都內7處進行街頭演說，預定以東京都江東區作為這次輔選的壓軸。

立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥上午前往能登半島地震與豪雨災區的石川縣輪島市訪視，預計下午回防東京都，前往澀谷站前及池袋站前等人潮眾多處演說，之後再轉往板橋區。

日本維新會代表馬場伸幸今天在大阪府、奈良縣及滋賀縣拉票，最後將前往堺市演說盼擴大支持。

公明黨代表石井啓一今天在北海道輔選。公明黨在大阪及兵庫縣內6個選區跟維新會展開激烈選戰。前代表山口那津男今天在大阪強化地方組織能力。

執政聯盟在選舉公告前共擁有過半數席次，自民黨與公明黨把繼續確保過半數以便維持執政權的233席視為「勝負線」；立憲民主黨等在野黨則意圖讓執政聯盟獲得的席次不過半。

根據幾家日媒日前所做選情調查顯示，自民黨與公明黨執政聯盟獲得席次有可能跌破半數。不過，這些調查也顯示仍有一定比率受訪者未表態，因此整體選情仍不明朗。

大選 日本經濟 自民黨

延伸閱讀

日眾院大選傳自民黨補助非提名候選人 石破茂怒闢謠：歪曲的言論

王毅與秋葉剛男通話：希望中日關係新出發

石破茂靖國神社獻供品 毛寧促日反省侵華歷史、與軍國主義徹底切割

石破茂「亞洲版北約」構想：歐亞結盟嚇阻中國，但美國怎麼看？

相關新聞

憂梨泰院踩踏慘劇重演！首爾聖水洞Prada活動擠700人 當局急喊卡

南韓首爾城東區聖水洞，原定24日晚間8時至25日凌晨1時舉辦時尚奢侈品牌Prada活動，但由於有演員金泰梨等人出席，吸引...

日本眾院大選明投開票 執政黨能否維持過半受矚

日本明天將舉行眾議院大選投開票，朝野各政黨主席今天分赴重要選區為攻防激烈的選戰進行最後輔選。大選結果預計在10月28日凌...

涉跨國性販運 知名服飾零售商A&F前執行長拒不認罪

知名服飾零售商Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑福瑞斯（Mike Jeffries）遭控在職期間...

日本首相官邸前遭衝撞 犯嫌過去一週始終緘默

日本日前發生犯嫌攻擊自民黨位於東京的中央黨部後衝撞首相官邸前阻車柵欄遭逮事件，由於正值眾議院大選敏感時刻，犯嫌面對警詢始...

華府直擊／媒體、企業從表態轉沉默 美選倒數戰情陷詭譎

華盛頓郵報在報頭下的標語「民主死於黑暗之中」（Democracy Dies in Darkness）至今仍在，這個報頭標語是2017年川普上任後華郵的一項顯著態度。但華郵編輯委員會25日宣布，今年及今後都不再背書任何總統候選人，被解讀為是老闆貝佐斯的意志，同時是對膠著選情的觀望。此舉一出，也成了其他媒體報導的材料。 相較眾多明星站台加持的熱鬧滾滾，在選舉倒數的關鍵時刻，媒體大老闆們打破慣例下令誰也不挺、從股市大亨到億萬富豪都不表態的畫面，可能被解讀為看好川普選情，媒體與企業交纏的曖昧態度，正是今年選情詭譎的最佳寫照。

委內瑞拉加入金磚國家受阻 指責巴西敵意姿態

委內瑞拉政府表示，巴西刻意反對委國加入金磚國家是一種「攻擊行為」。巴西外交部說明，沒有刻意反對，只是捍衛為加入集團的準成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。