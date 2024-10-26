日本首相官邸前遭衝撞 犯嫌過去一週始終緘默

日本日前發生犯嫌攻擊自民黨位於東京的中央黨部後衝撞首相官邸前阻車柵欄遭逮事件，由於正值眾議院大選敏感時刻，犯嫌面對警詢始終保持緘默，警方正加緊釐清做案動機。

日本第50屆眾議院大選10月15日公告，明天將舉行投開票。

49歲犯嫌臼田敦伸10月19日清晨先赴自民黨位於東京的中央黨部前投擲疑似汽油彈物體，之後再驅車衝撞附近的首相官邸前阻車柵欄遭逮，已知犯嫌做案時身著防護服並戴口罩，似有備而來。

日本時事通信社報導，攻擊事件至今屆滿一週，犯嫌始終保持緘默，犯嫌在大選期間鎖定日本政治中樞場域犯案，警方正加緊查明事件背景與做案動機。

跟犯嫌同住的79歲父親日前受訪時回想起過去熱衷政治活動的兒子說，「我想可能是對政府的核電政策及選舉保證金有所不滿」。

臼田在2011年發生311大地震後，相當積極參與反核電運動。在福井縣關西電力公司大飯核電廠3號機和4號機重啟運轉時，甚至搭起帳篷夜宿參加抗議活動。臼田友人說，「（臼田）視為自己的問題，不惜投入時間和金錢」。

2009年舉行的眾議院大選，臼田曾主張應降低保證金意圖參選，但最後因無法籌措保證金放棄參選。

儘管臼田近年來已減少參與政治活動，但看似他的社群平台帳號直到2023年3月止，仍可以看到像是「用暴力改變社會」、「有比法律更重要的東西」等發言。

警方從犯嫌駕駛車輛內扣押16個汽油桶，研判共裝入數十公升汽油。犯嫌在衝撞首相官邸前的阻車柵欄後原想在車內點火，但最後在面對警方持槍選擇投降。一名警官說，如果汽油被引燃的話，後果將十分嚴重。

目前還不清楚犯嫌是如何蒐集到這麼多的汽油。日本自從2019年發生京都動畫縱火案後，要求帶汽油桶到加油站購買汽油者，必須確認是本人並實名記錄。目前暫未確認犯嫌是用汽油桶購買汽油，還是從加滿油的汽車抽出汽油注入汽油桶內的跡象。