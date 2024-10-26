快訊

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

中職／中信封王！藍委發祭品文 盧秀燕：我會盯住！

YTR家寧、Andy證實分手！ 百萬粉情侶頻道「眾量級」暫時停更

日本首相官邸前遭衝撞 犯嫌過去一週始終緘默

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本49歲男子臼田敦伸19日清晨朝自民黨總部投擲汽油彈，又駕車衝撞首相官邸，並撞破維安路障，隨後還朝員警投擲煙霧彈。員警當天在位於日本東京的自民黨總部調查案情。路透
日本49歲男子臼田敦伸19日清晨朝自民黨總部投擲汽油彈，又駕車衝撞首相官邸，並撞破維安路障，隨後還朝員警投擲煙霧彈。員警當天在位於日本東京的自民黨總部調查案情。路透

日本日前發生犯嫌攻擊自民黨位於東京的中央黨部後衝撞首相官邸前阻車柵欄遭逮事件，由於正值眾議院大選敏感時刻，犯嫌面對警詢始終保持緘默，警方正加緊釐清做案動機。

日本第50屆眾議院大選10月15日公告，明天將舉行投開票。

49歲犯嫌臼田敦伸10月19日清晨先赴自民黨位於東京的中央黨部前投擲疑似汽油彈物體，之後再驅車衝撞附近的首相官邸前阻車柵欄遭逮，已知犯嫌做案時身著防護服並戴口罩，似有備而來。

日本時事通信社報導，攻擊事件至今屆滿一週，犯嫌始終保持緘默，犯嫌在大選期間鎖定日本政治中樞場域犯案，警方正加緊查明事件背景與做案動機。

跟犯嫌同住的79歲父親日前受訪時回想起過去熱衷政治活動的兒子說，「我想可能是對政府的核電政策及選舉保證金有所不滿」。

臼田在2011年發生311大地震後，相當積極參與反核電運動。在福井縣關西電力公司大飯核電廠3號機和4號機重啟運轉時，甚至搭起帳篷夜宿參加抗議活動。臼田友人說，「（臼田）視為自己的問題，不惜投入時間和金錢」。

2009年舉行的眾議院大選，臼田曾主張應降低保證金意圖參選，但最後因無法籌措保證金放棄參選。

儘管臼田近年來已減少參與政治活動，但看似他的社群平台帳號直到2023年3月止，仍可以看到像是「用暴力改變社會」、「有比法律更重要的東西」等發言。

警方從犯嫌駕駛車輛內扣押16個汽油桶，研判共裝入數十公升汽油。犯嫌在衝撞首相官邸前的阻車柵欄後原想在車內點火，但最後在面對警方持槍選擇投降。一名警官說，如果汽油被引燃的話，後果將十分嚴重。

目前還不清楚犯嫌是如何蒐集到這麼多的汽油。日本自從2019年發生京都動畫縱火案後，要求帶汽油桶到加油站購買汽油者，必須確認是本人並實名記錄。目前暫未確認犯嫌是用汽油桶購買汽油，還是從加滿油的汽車抽出汽油注入汽油桶內的跡象。

大選 日本 核電

延伸閱讀

「G級神之胸」也輸給她！日本國寶級女星出爐　24歲日版王祖賢擊落千年一遇美少女

日本「高崎祭」台南登場 近距離體驗日本物產

不滿核電廠政策？男汽油彈襲自民黨總部 開車撞日相官邸

開車撞日相官邸嫌犯父親受訪：動機可能是不滿核電廠政策

相關新聞

憂梨泰院踩踏慘劇重演！首爾聖水洞Prada活動擠700人 當局急喊卡

南韓首爾城東區聖水洞，原定24日晚間8時至25日凌晨1時舉辦時尚奢侈品牌Prada活動，但由於有演員金泰梨等人出席，吸引...

日本眾院大選明投開票 執政黨能否維持過半受矚

日本明天將舉行眾議院大選投開票，朝野各政黨主席今天分赴重要選區為攻防激烈的選戰進行最後輔選。大選結果預計在10月28日凌...

涉跨國性販運 知名服飾零售商A&F前執行長拒不認罪

知名服飾零售商Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑福瑞斯（Mike Jeffries）遭控在職期間...

日本首相官邸前遭衝撞 犯嫌過去一週始終緘默

日本日前發生犯嫌攻擊自民黨位於東京的中央黨部後衝撞首相官邸前阻車柵欄遭逮事件，由於正值眾議院大選敏感時刻，犯嫌面對警詢始...

華府直擊／媒體、企業從表態轉沉默 美選倒數戰情陷詭譎

華盛頓郵報在報頭下的標語「民主死於黑暗之中」（Democracy Dies in Darkness）至今仍在，這個報頭標語是2017年川普上任後華郵的一項顯著態度。但華郵編輯委員會25日宣布，今年及今後都不再背書任何總統候選人，被解讀為是老闆貝佐斯的意志，同時是對膠著選情的觀望。此舉一出，也成了其他媒體報導的材料。 相較眾多明星站台加持的熱鬧滾滾，在選舉倒數的關鍵時刻，媒體大老闆們打破慣例下令誰也不挺、從股市大亨到億萬富豪都不表態的畫面，可能被解讀為看好川普選情，媒體與企業交纏的曖昧態度，正是今年選情詭譎的最佳寫照。

委內瑞拉加入金磚國家受阻 指責巴西敵意姿態

委內瑞拉政府表示，巴西刻意反對委國加入金磚國家是一種「攻擊行為」。巴西外交部說明，沒有刻意反對，只是捍衛為加入集團的準成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。