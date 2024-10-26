快訊

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

中職／中信封王！藍委發祭品文 盧秀燕：我會盯住！

YTR家寧、Andy證實分手！ 百萬粉情侶頻道「眾量級」暫時停更

委內瑞拉加入金磚國家受阻 指責巴西敵意姿態

中央社／ 聖保羅25日專電
委內瑞拉總統馬杜洛。美聯社資料照
委內瑞拉總統馬杜洛。美聯社資料照

委內瑞拉政府表示，巴西刻意反對委國加入金磚國家是一種「攻擊行為」。巴西外交部說明，沒有刻意反對，只是捍衛為加入集團的準成員國家定義標準和原則。

金磚國家（BRICS）峰會10月22日至24日於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，為繼續擴大集團規模，金磚國家10個成員國達成共識，由俄羅斯邀請13個國家作為準成員加入該組織。

根據巴西環球電視台（TV Globo），經巴西政府施壓後，委內瑞拉和尼加拉瓜這2個左派極權國家被排除在可能的金磚國家夥伴國家名單之外。

古巴和玻利維亞是拉丁美洲地區被選定的國家，奈及利亞、土耳其、馬來西亞和印尼也被列為符合定義的標準。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，委內瑞拉外交部聲明表示，巴西否決該國加入金磚國家是一種「攻擊行為」，「委內瑞拉人民對巴西這種莫名其妙和不道德的行為感到羞憤」。

今年7月28日委內瑞拉總統大選結束，馬杜洛（Nicolás Maduro）宣布連任成功後，巴西一直在外交上與委內瑞拉保持距離。委內瑞拉反對派、國際組織和包括巴西在內的國家對選舉結果提出異議，因為馬杜洛洛政府尚未提交投票站的選舉數據。

據報導，馬杜洛有意加入金磚國家，他參加本週在俄羅斯舉行的第16屆峰會，並與俄國總統蒲亭會晤。蒲亭在24日記者會上表示，尊重巴西在委內瑞拉選舉方面的立場，儘管他不認同。蒲亭強調，只有在集團正式成員達成共識的情況下，才會納入新國家。

巴西外交部說明，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府並沒有刻意支持或反對任何國家加入金磚國家，但倡議制定指導選擇該集團新成員的標準和原則，包括捍衛聯合國改革、不接受單方面經濟制裁，以及與所有成員國建立友好關係。

委內瑞拉 巴西 馬杜洛

延伸閱讀

巴西總統魯拉跌倒腦出血 取消赴俄出席金磚國家峰會

澤倫斯基柏林提勝利計劃 蕭茲：給蒲亭清楚訊號

蒲亭習近平互發賀電 習：願拓展中俄全方位合作

阿根廷、委內瑞拉互看不順眼 對彼此總統發布逮捕令

相關新聞

憂梨泰院踩踏慘劇重演！首爾聖水洞Prada活動擠700人 當局急喊卡

南韓首爾城東區聖水洞，原定24日晚間8時至25日凌晨1時舉辦時尚奢侈品牌Prada活動，但由於有演員金泰梨等人出席，吸引...

日本眾院大選明投開票 執政黨能否維持過半受矚

日本明天將舉行眾議院大選投開票，朝野各政黨主席今天分赴重要選區為攻防激烈的選戰進行最後輔選。大選結果預計在10月28日凌...

涉跨國性販運 知名服飾零售商A&F前執行長拒不認罪

知名服飾零售商Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑福瑞斯（Mike Jeffries）遭控在職期間...

日本首相官邸前遭衝撞 犯嫌過去一週始終緘默

日本日前發生犯嫌攻擊自民黨位於東京的中央黨部後衝撞首相官邸前阻車柵欄遭逮事件，由於正值眾議院大選敏感時刻，犯嫌面對警詢始...

華府直擊／媒體、企業從表態轉沉默 美選倒數戰情陷詭譎

華盛頓郵報在報頭下的標語「民主死於黑暗之中」（Democracy Dies in Darkness）至今仍在，這個報頭標語是2017年川普上任後華郵的一項顯著態度。但華郵編輯委員會25日宣布，今年及今後都不再背書任何總統候選人，被解讀為是老闆貝佐斯的意志，同時是對膠著選情的觀望。此舉一出，也成了其他媒體報導的材料。 相較眾多明星站台加持的熱鬧滾滾，在選舉倒數的關鍵時刻，媒體大老闆們打破慣例下令誰也不挺、從股市大亨到億萬富豪都不表態的畫面，可能被解讀為看好川普選情，媒體與企業交纏的曖昧態度，正是今年選情詭譎的最佳寫照。

委內瑞拉加入金磚國家受阻 指責巴西敵意姿態

委內瑞拉政府表示，巴西刻意反對委國加入金磚國家是一種「攻擊行為」。巴西外交部說明，沒有刻意反對，只是捍衛為加入集團的準成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。