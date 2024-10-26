川普國安顧問：陸是美生存威脅

紐約時報廿四日刊登曾在川普總統任內擔任白宮國安顧問的歐布萊恩和國防部副助理部長的柯伯吉專訪，提到川普若當選，對全球的意涵。

歐布萊恩說，川普任內展現靠實力確保和平。川普下令從阿富汗及伊拉克撤軍，也讓對手知道，這是為了轉向亞洲與印太地區，以應對中國大陸。

歐布萊恩指稱，對台灣議題，川普任內對中國態度強硬，讓中方知道入侵台灣完全不可接受，「這也奏效」。四年前全球仍處於和平。如今「我們卻面臨顯然朝向第三次世界大戰的情勢」。

柯伯吉則說，拜登的外交政策僵化，缺乏靈活性與務實性。例如俄國侵烏，「我個人認為，烏克蘭不應加入北約（ＮＡＴＯ）」。若是川普，他會保持彈性，提出避戰安排。

對如何因應中國挑戰，歐布萊恩認為，中共威脅美國生存以及「對我們的孩子及其生活、對我們的孫子」。鑒於中國在經濟及軍事上的規模，美國必須將大部分精力用於遏制此一威脅。

歐布萊恩表示，美國因俄烏戰爭消耗大量武器庫存，美國還用非常先進的標準６型飛彈，對付在紅海攻擊商船的葉門叛軍青年運動，而標６原本要用來攻擊中國衛星、轟炸機或軍艦，還有嚇阻中國侵台。

柯伯吉提到，中國侵台的可能性非常真實，美國須做好準備，美國現在沒能力獨自同時對抗多個對手，需有明確的優先考量。「現在我們的軍力重點部署在歐洲與中東，最重要的挑戰卻是中國」。