美駐陸大使：美中對抗將持續數年

美國國家廣播公司（NBC）廿四日刊登美國駐中國大陸大使伯恩斯廿三日的專訪。他表明，美中的競爭將持續至下個十年，美方並將依中國大陸的言行綜合評斷中國。

伯恩斯表示，美中這對彼此競爭的強權試圖改善雙邊關係，但仍陷入競爭，「我們是結構性競爭對手；因此我認為這場競爭將持續數年，直到下個十年」。

美中兩軍在印太的最高指揮官九月恢復自前年以來首次正式聯絡。伯恩斯指出，「我們具備這些溝通管道非常重要；但我們將根據中國的行動評判中國，不只他們的言論」。

伯恩斯也批評不排除透過武力實現統一的中國，近日在台灣周邊舉行的實彈演習及其他軍演。

另對美國指責中國提供俄羅斯軍民兩用技術，讓俄軍用於侵烏戰事，伯恩斯重申，「令我們困擾的是，中國聲稱在這場戰爭保持中立，但其行動卻恰恰相反，因此這是美中關係一大問題」。

但伯恩斯強調，儘管美中關係主要是競爭性質，但拜登政府也尋求和中國合作的良機，在像違禁藥物、AI及氣候變遷等具至關重要的全球重要性領域，「當我們經營與管理這段關係時，我們想對自己的人民和世人負責」。

已出使中國二年半的伯恩斯不願對十一月美國總統大選置評。他說，除了提醒中方勿介選，美國官員未與中國政府談到此事。他只說拜登政府對中國為美國帶來的威脅洞若觀火，但兩國利益仍有重疊之處，這是複雜而且深具挑戰性的關係，「無疑也是我們美國人最重要的對外關係」。