小摩CEO憂心地緣政治 戴蒙：三次世界大戰已開打

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

摩根大通（小摩）執行長戴蒙通常專注於金融市場和聯準會（Fed）動向，但他說如今自己最擔心的是地緣政治，他24日在國際金融協會（IIF）於華府舉行的年會上說，相較於我們面臨的地緣政治局勢。經濟前景是「細枝末節」。

財經網站MarketWatch報導，戴蒙對於發生在烏克蘭和中東的戰爭，以及從俄羅斯到中國大陸、北韓和伊朗等美國對手國之間日益強化合作，感到憂心忡忡。

他說，他們顯然在討論要「瓦解」美國及其盟友在二戰之後建立的體系。

戴蒙認為該體系開創了一個時代，全球經濟出現前所未見的成長 。而今「風險超乎尋常。第三次世界大戰已開打。你看到在多個國家協調進行的地面戰鬥」。

他說，小摩的風險管理團隊已針對全球衝突失控的潛在經濟影響進行模擬，「那些情境會讓你大為震驚」，並指「核武擴散是人類面臨的最大風險」，甚至超越氣候變遷。  

其實，這也不是戴蒙第一次就地緣政治情勢提出示警，一年前他就已將地緣政治列為全球最大風險。

紐約時報兩天前報導，戴蒙「私下」表態支持賀錦麗入主白宮，他考慮為潛在的賀錦麗政府效力，包括擔任財長。

小摩 美國 賀錦麗

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