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歐盟官員：歐盟不應「球員兼裁判」 老對他國說教
由俄國總統普亭主持的金磚國家（BRICS）擴編後首次高峰會，22~24日在俄羅斯舉行。歐盟理事會主席米歇爾表示，一些歐盟盟國也參與此高峰會，這是在告訴歐盟：別再對其它國家「說教」。
英國金融時報（FT）報導，米歇爾說，若歐盟想對抗中國大陸和俄羅斯在非洲、拉丁美洲和東南亞的影響力，應該對這些地區、與歐盟簽署策略、貿易或政治合作協議的開發中國家，表達更多尊重，「我們深信自己知道對錯，連至少嘗試去理解其他國家為何想法不同也不願意」。
普亭宣稱，本次峰會是對以西方國家為首的全球意識形態的還擊，與會的全球領袖共24位，包含土耳其總統厄多安，以及埃及與阿拉伯聯合大公國的領袖。土耳其為北約（NATO）成員國，但近年加入歐盟的協商缺乏進展。
米歇爾說，「當與歐盟親近、且在軍事方面與美國關係密切的埃及，或在經濟上和我們合作密切的阿聯，都來到此地，就表示他們想要對全世界發出訊息」。
11月30日即將卸下歐盟理事會主席一職的米歇爾說，許多這些國家想在經濟和國防上，減少對中、俄兩國的依賴，但歐盟必須用新方法贏得他們的認同。
他想起一位非洲國家總統在2022年一次會議中說，「歐洲人來到我國，留下的是各種教訓；大陸人來，留下的是基礎建設」。
歐盟本月才延緩實施「反砍伐森林法」，讓一些國家有時間調整相關制度。該法原本可能阻擋數百億歐元來自開發中國家的進口產品。
米歇爾也說，歐盟將自己的標準和法規強加於貿易夥伴的方法，經常「令人感到羞辱」，「我們用諸如黃牌或紅牌這樣汙衊人的字眼，給人一種我們是球員兼裁判的（不良）印象」。
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