習莫會後中印關係將如何發展？邊境衝突仍是主要障礙

（德國之聲中文網）中印兩國領導人在金磚峰會期間舉行了會晤，此舉似乎顯示兩國正在「重啟」外交。印度總理莫迪和大陸國家主席習近平都公開承諾願意改善雙邊關係，並對最近就解決喜馬拉雅地區領土爭端的進展表示了贊賞。

習近平說，中印兩國都是擁有悠久歷史的文明古國，都處在現代化進程和快速發展的階段，雙方應秉持「夥伴重於競爭對手」的原則。莫迪則呼籲中印作為全球人口最多的兩個國家，應當「相互信任、相互尊重和理解對方的情感」。

邊境衝突仍是主要障礙

中印領導人會晤前夕，雙方就極富爭議的邊境地區巡邏問題達成了協議。盡管中印兩國的競爭已深入到各個方面，但邊境衝突被視為導致兩國外交關係凍結的導火索。2020年6月的那次邊境衝突中，有20名印度士兵以及數名大陸士兵喪生。在喀山峰會之前，盡管雙方在其他國際會議期間有過短暫接觸，但莫迪和習近平二人一直未舉行正式會談。

根據媒體報導，新近達成的邊境協議將允許印度軍隊重返德普桑(Depsang，阿克賽欽地區)和迪姆喬科(Demchok)這兩個主要摩擦地區，恢復在那裡的巡邏。具體細節尚待澄清，但值得注意的是，大陸在習莫會談的通報中未使用「協議」一詞，而是稱之為「解決有關問題的重要進展」。據新華社報導

，「莫迪就改善和發展兩國關係提出設想和建議，習近平對此表示原則贊同。

和緩仍需時日

印度外交部國務秘書米斯裡（Vikram Misri）表示，中印兩國首先聚焦「脫離接觸」，在「適當時機」討論進一步緩和和撤軍事宜。他表示，「我們需持續努力，確保協議的機制能夠防止類似衝突再次發生。」

專家們對雙方改善關係的意願表示歡迎，但同時指出習莫會並不會讓雙邊關係迅速恢復正常。印度大陸問題研究所名譽主任阿查裡亞（Alka Acharya）對德國之聲表示，「我們不指望奇跡發生，需要繼續對話，努力改善關係。」

阿查裡亞認為，金磚組織在幕後為彌合中印分歧發揮了重要作用。她說，「俄羅斯的斡旋至關重要。如果中印無法對話，金磚將失去根基，也會在上海合作組織（SCO）中留下一個明顯的缺口。」

金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、大陸和南非，去年擴員後加進埃及、埃塞俄比亞、阿聯酋和伊朗，九國人口總數約佔全球的一半，經濟總量約是全球的35%，高於發達國家的俱樂部七國集團。

金磚讓中印在全球南方議題上站在了同一平台

盡管中俄推動金磚成為抗衡西方G7集團的力量，但其他成員在此的態度較為低調。各國的政治體制各異，印度、巴西和南非為民主國家，而中俄則為集權國家。這種差異加上其他因素使金磚往往難以作為統一的政治或經濟力量發揮作用。

阿查裡亞指出，「多邊組織對印度非常重要，他們不會將平台完全讓給大陸。而俄羅斯則是非常關鍵的夥伴。」

印度尼赫魯大學的孔達帕利（Srikanth Kondapalli）教授表示，「在金磚這樣的論壇上，俄羅斯希望中印團結起來，擴大多極陣營，緩解制裁壓力並減少對美元作為儲備貨幣的依賴。"

印度前外交官奇諾伊（Sujan Chinoy）對德國之聲表示，喀山上演的莫習會可能「為在多個領域實現印中正常化鋪平道路」。他認為，恢復直航、縮小貿易逆差、恢復簽證服務等都有助於中印關係正常化，並強化雙邊聯繫。

他還指出，金磚機制讓印度和大陸在全球南方的發展議題上站在了同一平台，他們都期望這兩個亞洲大國發揮更大的領導作用。

奇諾伊說，近年來，中印多邊合作的領域有所縮小，因此，金磚和上合組織可以提供契機，在打擊恐怖主義、應對氣候變化、綠色轉型以及全球機構改革等關鍵議題上，重建合作的空間。

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