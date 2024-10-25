印尼總統普拉伯沃率閣員赴中爪哇 參加軍校研修活動

中央社／ 雅加達25日專電
印尼總統普拉伯沃今天率領新任內閣成員赴中爪哇的馬吉冷軍校，展開連續3天的「研修」活動。 法新社
印尼總統普拉伯沃今天率領新任內閣成員赴中爪哇的馬吉冷軍校，展開連續3天的「研修」活動。 法新社

印尼總統普拉伯沃今天率領新任內閣成員赴中爪哇的馬吉冷軍校，展開連續3天的「研修」活動。上午先是實施行軍操練後，下午隨即召開簡報會議。官員透露，議程主要聚焦資源民族主義和礦業本土化生產。

連續3天的內閣成員「研修」活動今天展開，上午實施行軍操練。「時代報」（Tempo）引述內政部副部長比馬（Bima Arya）的說法指出，總統和副總統參加了所有活動，而行軍操練項目則是各部會在典禮時會進行的6個基本動作。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，比馬向記者表示，普拉伯沃在簡報會議上，告訴內閣成員未來將如何繼續實踐前總統佐科威（Joko Widodo）執政時的國家資源政策，另外也提到印尼將如何實現糧食和能源自給自足。

位於印尼中爪哇的馬吉冷（Magelang）距離首都雅加達約500公里，周邊火山環繞。

比馬說：「簡而言之，簡報會議的內容是關於我們如何能繼續在國內加工我們的（礦產）資源。」並補充，普拉伯沃也呼籲內閣成員在國家發展上，不要受到其他國家的影響。

普拉伯沃在會議中也解釋要求閣員參加軍校「研修」活動的原因，他表示，希望透過這種方式培養紀律和對國家的忠誠。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導，普拉伯沃說：「我不是想讓你們變成軍國主義者，這是錯誤的，也不是這樣。軍事（訓練）方式正在被許多政府，特別是公司所仿效。」

他補充，軍事訓練方式的本質是培養紀律，另外還有「忠誠」，並解釋說，他所稱的「忠誠」是指對國家的忠誠。

普拉伯沃說，他已宣誓會保衛國家，並希望部長們也能做到，「真正的忠誠，不是效忠普拉伯沃，而是效忠印尼的民族與國家」。

20日就任的普拉伯沃曾在前總統蘇哈托（Suharto）政府擔任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令。

普拉伯沃在就任當晚隨即公布內閣名單，而閣員首項議程就是前往中爪哇的馬吉冷軍校參加「研修」活動，一行人會在帳篷中過夜。外媒曾形容這種啟動新政府的方式可謂非比尋常。

不過，普拉伯沃對這類行程並不陌生。他所領導的大印尼行動黨（Gerindra）時常在普拉伯沃位於西爪哇罕巴朗（Hambalang）的莊園舉辦類似活動。

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