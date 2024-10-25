瑞典調查報告：大陸、伊朗、俄羅斯可能破壞瑞典供電

中央社／ 斯德哥爾摩25日專電

瑞典電網局公布的最新調查報告警告，大陸、伊朗俄羅斯有資源對瑞典的電力供應造成嚴重傷害，且有跡象顯示，這些國家可能已經展開準備。

南瑞典日報（Sydsvenskan）報導，從烏克蘭戰爭的經驗看來，瑞典必須做更多危機準備。若電網遭破壞，則電子支付系統、電子警報、醫療設施甚至飲用水供應與污水處理系統都會受波及。

瑞典電網局（Svenska kraftnät）公布這份調查報告警告，包括基礎設施、資訊系統，或資料與相關人員都可能成為惡意破壞電力供應行動的目標。這些行動可能發生在實體世界，也可能透過數位攻擊進行。

根據這份報告，瑞典電力供應最大的威脅來自大陸、伊朗與俄羅斯。

俄國與伊朗情報單位可能委託非政府的行為者，作為攻擊的代理人。伊朗政府就曾委託罪犯，用手榴彈攻擊駐斯德哥爾摩與哥本哈根的以色列大使館。

瑞典電網局指出，對瑞典供電最大的威脅包括數位威脅、實體破壞、資料蒐集、收購房地產及武力攻擊。

報告也列出這3個國家過去對瑞典供電產生威脅的多個實例，例如俄羅斯曾透過無人機觀測瑞典多座核電廠；大陸公司共同持有許多歐洲國家電網營運公司股份，這樣的投資策略可以被用來影響電網運作。

另外，瑞典電網局警告，供電部門未來可能增加應用人工智慧（AI）和遠端控制，這也會讓電網面臨新的風險。

瑞典電網局表示，敵對勢力可能利用AI與演算法捏造資料，AI和機器學習也可能被利用在數位攻擊上，這會讓數位攻擊更加精密複雜也更在地。

報導指出，瑞典電網過去幾年跟國安單位展開密切合作，也努力增加與其他歐洲電網營運公司在安全議題的合作，希望降低實體破壞與數位威脅發生的機率。

伊朗 俄羅斯 瑞典

延伸閱讀

為何全世界該擔心以色列和伊朗開戰？紐時分析4大理由

以色列報復在即！紐時曝伊朗已處備戰狀態 1狀況將不還手

法智庫：供電成國安弱點 台灣須強化能源自主與電網

伊朗導演夫妻檔新片挑戰禁忌 拍出當代女性變革

相關新聞

美駐陸大使：美中對抗將持續數年

美國國家廣播公司（NBC）廿四日刊登美國駐中國大陸大使伯恩斯廿三日的專訪。他表明，美中的競爭將持續至下個十年，美方並將依...

川普國安顧問：陸是美生存威脅

紐約時報廿四日刊登曾在川普總統任內擔任白宮國安顧問的歐布萊恩和國防部副助理部長的柯伯吉專訪，提到川普若當選，對全球的意涵...

小摩CEO憂心地緣政治 戴蒙：三次世界大戰已開打

摩根大通（小摩）執行長戴蒙通常專注於金融市場和聯準會（Fed）動向，但他說如今自己最擔心的是地緣政治，他24日在國際金融...

歐盟官員：歐盟不應「球員兼裁判」 老對他國說教

由俄國總統普亭主持的金磚國家（BRICS）擴編後首次高峰會，22~24日在俄羅斯舉行。歐盟理事會主席米歇爾表示，一些歐盟...

習莫會後中印關係將如何發展？邊境衝突仍是主要障礙

中印兩國領導人在金磚峰會期間舉行了會晤，此舉似乎顯示兩國正在「重啟」外交。印度總理莫迪和大陸國家主席習近平都公開承諾願意改善雙邊關係，並對最近就解決喜馬拉雅地區領土爭端的進展表示了贊賞。

甜蜜的毒藥？阿根廷總統態度轉變 稱大陸是「有趣的貿易夥伴」

根據阿根廷國家統計與普查研究所公布的數據，該國9月份通脹率降至3.5%，為2021年以來的最低水平。股價上漲，國家風險下降，自由派總統米雷伊政府的強硬的改革路線似乎已取得初步成功--至少從純經濟學的關鍵數據來看是這樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。