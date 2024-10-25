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傳普亭定期聯絡馬斯克 還談及台灣議題？克宮否認：僅接觸1次
克里姆林宮25日否認了華爾街日報（WSJ）關於全球首富馬斯克與俄羅斯總統普亭定期聯繫的報導。
路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「不，這不是真的。」
培斯科夫稱，普亭與馬斯克確實曾有過一次接觸，但那是在2022年之前。
華爾街日報報導引述多名美國、歐洲和俄羅斯的前任和現任官員，證實自2022年底以來，馬斯克和普亭互動頻繁，兩人的通話內容涉及個人話題，還包含商業、地緣政治，連台灣議題都出現在兩人對話中。
根據報導，普亭曾要求馬斯克不要啟動台灣上空的星鏈衛星網路服務，算是幫中國大陸領導人習近平一個忙。一名了解情況的前俄羅斯情報官員說，去年年底，普亭首度表達這個要求，這麼做是要幫大陸一點忙，因為俄羅斯越來越仰賴大陸來規避制裁、維持出口貿易。
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