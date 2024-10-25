克什米爾印度軍車遇伏擊釀4死 2周來第4起攻擊

中央社／ 印度斯利那加25日綜合外電報導
動盪不安的印控克什米爾昨晚發生1輛印度軍車遭到疑似武裝分子伏擊，至少造成4死含2名軍人。 歐新社
動盪不安的印控克什米爾昨晚發生1輛印度軍車遭到疑似武裝分子伏擊，至少造成4死含2名軍人。 歐新社

印度官員今天說法，動盪不安的印控克什米爾昨晚發生1輛印度軍車遭到疑似武裝分子伏擊，至少造成4死含2名軍人。這已是當地本週第2起、2週來第4起攻擊事件。

綜合法新社和路透社報導，自從印度與鄰國巴基斯坦1947年脫離英國統治獨立以來，克什米爾（Kashmir）就分裂成印控和巴控兩部分，兩國都宣稱擁有整個克什米爾的主權。

其中，印控克什米爾當地分離主義武裝分子數十年來與印度安全部隊對抗，已造成數萬名政府軍、平民和武裝分子喪命。

當地今年7月才發生2起武裝分子攻擊事件，合計造成至少9名印度軍人死亡。本月初在野聯盟組成的克什米爾新政府上台後，當地又發生最近幾起攻擊事件。

印度陸軍證實，昨天深夜在戈馬格（Gulmarg）附近與「恐怖分子」短暫交火。當地鄰近有重兵部署的印巴非正式邊界。

另有數名官員表示，昨天的攻擊發生在邊界附近的波塔帕特里（Bota Pathri）地區，有2名陸軍挑夫遇害，還有3名士兵受傷。

根據在社群媒體上流傳的聲明，分離主義團體「人民反法西斯陣線」（People's Anti-Fascist Front，PAFF）宣稱犯案。印度當局指這個組織是巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」（Jaish-E-Mohammed）的分支。

本周在連接克什米爾谷地與拉達克（Ladakh）地區的1個具戰略重要性的隧道工地附近也發生1起攻擊事件，有7名移工和1名醫師遭到數名槍手擊斃。拉達克位處喜馬拉雅山區，與大陸接壤。

印度 喜馬拉雅山 巴基斯坦 恐怖分子 軍人

延伸閱讀

習近平與莫迪會晤 陸專家：雙方關係攀升程度有待觀察

砸千萬買力積電（6770）股票⋯卻慘到繳不出房貸！苦主現身：賠了一台雙B

印度股犀利 法人喊加碼

鴻海砸10億 擴大印度製造

相關新聞

美駐陸大使：美中對抗將持續數年

美國國家廣播公司（NBC）廿四日刊登美國駐中國大陸大使伯恩斯廿三日的專訪。他表明，美中的競爭將持續至下個十年，美方並將依...

川普國安顧問：陸是美生存威脅

紐約時報廿四日刊登曾在川普總統任內擔任白宮國安顧問的歐布萊恩和國防部副助理部長的柯伯吉專訪，提到川普若當選，對全球的意涵...

小摩CEO憂心地緣政治 戴蒙：三次世界大戰已開打

摩根大通（小摩）執行長戴蒙通常專注於金融市場和聯準會（Fed）動向，但他說如今自己最擔心的是地緣政治，他24日在國際金融...

歐盟官員：歐盟不應「球員兼裁判」 老對他國說教

由俄國總統普亭主持的金磚國家（BRICS）擴編後首次高峰會，22~24日在俄羅斯舉行。歐盟理事會主席米歇爾表示，一些歐盟...

習莫會後中印關係將如何發展？邊境衝突仍是主要障礙

中印兩國領導人在金磚峰會期間舉行了會晤，此舉似乎顯示兩國正在「重啟」外交。印度總理莫迪和大陸國家主席習近平都公開承諾願意改善雙邊關係，並對最近就解決喜馬拉雅地區領土爭端的進展表示了贊賞。

甜蜜的毒藥？阿根廷總統態度轉變 稱大陸是「有趣的貿易夥伴」

根據阿根廷國家統計與普查研究所公布的數據，該國9月份通脹率降至3.5%，為2021年以來的最低水平。股價上漲，國家風險下降，自由派總統米雷伊政府的強硬的改革路線似乎已取得初步成功--至少從純經濟學的關鍵數據來看是這樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。