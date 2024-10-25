越南河內市撈出重逾1噸炸彈 越戰期間美軍轟炸遺留

越南首都河內市龍邊橋下昨天打撈出一枚重達1362公斤的M-118炸彈，且裡頭仍含有超過800公斤的炸藥，相關單位已確定這是戰爭遺留炸彈。龍邊橋在越戰期間曾遭美軍轟炸10多次。

越南快訊（VnExpress）報導，河內市居民10月21日下午發現這一枚炸彈，地點在龍邊橋第9號橋墩下游約200公尺處。這枚炸彈的型號為M-118，長210公分、直徑56公分，是戰爭遺留下來的炸彈。

打撈行動在10月24日完成，這枚炸彈重達1362公斤，現場指揮軍官阮登戰（Nguyen Dang Chien）表示，炸彈裡頭含有超過800公斤的炸藥。工兵將切割炸彈，並分離外殼與炸藥，預計25日完成處理工作。

報導指出，美軍在越戰期間於1965年至1972年對龍邊橋實施14次的轟炸，4個橋墩及約1500公尺的部分橋體遭到嚴重破壞。

越南民智報（Dan Tri）報導，根據越南勞動榮軍與社會部的報告，根據估計，戰後遺留在越南的炸彈約有80萬噸，遭受或疑似遭受炸彈污染的土地面積約為610萬公頃，占全國總面積的18.82%。

目前未爆彈和爆炸物仍散落在越南63個省市，其中多集中於中部、西原和東南部地區。報告指出，至2023年止，經過數十年的清除，仍有約560萬公頃，約全國總面積的17.71%受到污染。

越南全國目前共有超過700萬名身心障礙者，其中數萬人是炸彈、地雷和橙劑等化學物質的受害者。自1975年越戰結束至今，戰爭遺留炸彈和地雷已造成越南逾4萬人死亡、6萬人受傷。