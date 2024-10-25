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德國之聲客座評論／中印Chindia再來？習近平「西鬆東緊」的一盤棋

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習近平（右）和莫迪（左）。 路透社
習近平（右）和莫迪（左）。 路透社

（德國之聲中文網）還在2020年前，人們把大陸和印度的合作和相互依賴，稱作Chindia。 這是「大陸」和「印度」英語兩詞的合成。就如以往大陸和美國的蜜月時期，人們把其關係稱為Chimerica一樣。在2020年前，中印之間其實曾有一段小蜜月期。2014年莫迪首次就任印度總理後，習莫曾會面10餘次，包括在莫迪家鄉古吉拉特邦和習近平家鄉陝西的「家鄉外交」，以及在武漢和金奈的兩次非正式會晤。中美交惡以來，印度在外交上向美國靠攏，借助美國的印太戰略遏制大陸，包括積極參與美日印澳四防安全對話機制（QUAD）。

因為印度過分向美國靠攏，所以習近平就決定教訓一下這個鄰國。於是，便出現了2020年的那次中印邊境衝突，中印部隊2020年夏天在拉達克地區加勒萬河谷爆發嚴重衝突，導致了20名印度士兵及4名大陸軍人死亡，之後雙方在各自的控制線兩側部署大批部隊。這一事件把中印關係從近乎蜜月期打入了冷宮。

印度的要求

該事件後，中印嘗試談判，而印度則明確地提出它的底線：大陸軍隊必須撤出其在2020年所佔據的領土、停止其在邊境的挑釁行為。否則，恢復兩國關係免談。

此後，印度有意針對中企增設投資和經營壁壘。例如禁止幾百個在印度受歡迎的大陸手機APP在印度使用，並中斷了大陸與印度客機的直航。中斷四年之後，北京一再呼籲恢復民航客機直航，但新德里強調先把邊界爭議解決了，然後再談兩國恢復直航等雙邊議題。2023年印度共對大陸發起22起貿易救濟調查，成為當年全球對大陸發起貿易救濟調查數量最多的國家。目前，印度正在進行54項反傾銷調查，其中47項涉及大陸公司。

「西鬆東緊」的一盤棋

在金磚16屆峰會召開之前，中印雙方宣布，就爭議衝突地區德普桑平原和德姆喬克的巡邏權達成了協議。中印的緊張關係，一下子緩和下來。筆者以為，中印妥協時機，是習近平外交精心設計的一部分。

從地域政治角度來說，習近平如此決定說明了他目前心中設置了另一盤棋：即「西鬆東緊」的戰略考量：暫時不去觸動印度洋和南亞的敏感點，而把精力集中在台灣海峽和南海。大陸軍方最近在台灣海峽西側兩地舉行實彈射擊，並與俄羅斯加強東部海域的共同巡邏。就是企圖阻止西方各國的軍事存在、掌控台灣海峽的努力。

當然，中方如此做法，也有其經濟考量：大陸經濟下滑是個事實。盡管有了一些小型的刺激計劃，但依然內需萎縮、投資效果有限。所以，唯一能指望的是出口。而印度現在是世界第五經濟大國，本世紀末很可能稱為第三經濟大國。其經濟增長勢頭強勁，改善中印關係對大陸經濟裨益無窮。

而對印度來說，現在正處在急需外來的技術和資金，而大陸在這也確實能補償印度供應鏈上的缺陷。

鑑於大陸和印度都是俄羅斯的朋友。雙方在此時妥協，肯定也是為了給普亭作為東道主在16屆金磚峰會時制造氣氛。筆者估計，莫斯科很可能在這裡起了一個調解或者搭橋的作用。從普亭的角度來說，雙方和解有利於在金磚集團內建立的「反西方」陣線。

盡管北京和新德里都沒有說明方案的具體內容或協議的細節，但從印度方面提到的雙方完成脫離接觸來看，兩國軍隊都作了讓步，從有爭議的敏感地區後撤，發生誤判和衝突摩擦的風險暫時已經消除。

當然，中印的邊境問題遠沒有完全結束，如印度在1987年設立的「阿魯納恰爾邦」，中方至今不承認。而在中印邊境線上的其他摩擦點（加爾萬山谷和班公措），依然有待談判解決。但無論如何，目前的已經是一個很好的起頭。習近平和莫迪很可能會借助於這個東風，進一步達成在其他邊境上的協議。

印度對大陸的依賴性

應該看到，印度目前在現代化過程中，對大陸依賴性是很大的。2024年1至9月，中印進出口總額約1,040億美元，其中大陸對印出口約900億美元，自印進口140億美元，這也低於同期大陸進出口的總體增長率。

大陸目前仍是印度最大的商品來源國和最大工業產品供應國。印度官方數據顯示，過去四年來，印度從大陸的進口量激增了 56%，對華貿易逆差幾乎翻了一番，達到850億美元。隨著印度擴大智能手機、太陽能電池板和藥品等商品的生產，印度經濟本身也變得更加依賴大陸的進口。華盛頓郵報援引印度智庫「全球貿易研究倡議組織」（GTRI）數據報道稱，印度自華進口增長速度是總進口增長速度的兩倍，佔印度從電子、可再生能源到制藥等行業進口的近三分之一。這些進口包括制成品和中間體產品。印度作為一個傳統的藥品出口大國，但現在，許多制藥行業許多重要的醫藥原料都要依賴大陸。印度另一個重要的出口產業紡織品和服裝，也是如此。數據顯示，印度一直在增加從大陸進口紗線和面料。就連被印度視為「國內外銷售雙雙成功」的汽車行業，也一直在增加從大陸進口汽車零部件和配件。

今後的發展

印度對大陸的依賴，在今後一段時期程度會更高。在今後5年內，在貿易方面重現Chindia蜜月的可能性很大。而關鍵在於，印度能否在今後5年後，達到獨立自主，還是將長期地成為大陸的小老弟。

對西方國家來說，必須更抓緊時間促進跟印度的關係。每當談起金磚集團，西方大多觀察家認為，由於中印的矛盾，這個集團無法發揮實質性的作用。所以西方對金磚集團的在全球帶來的負面作用，似乎不在乎。而中印談和後，西方不得不認真對待，任何怠慢，就意味著西方的民主陣營會被進一步削弱。

印度由於自己的國情，走的路肯定跟大陸不同。印度每天都在修建25到30公裡的高速公路。莫迪政府正在打造建立12個大型工業節點。但印度的官僚主義、腐敗和稅制，以及印度的多民族、較低的教育水準等多重問題，使得外國投資者很頭疼。西方不少國家如德國也希望押注印度市場從而減少對大陸的依賴。但迄今為止，西方對印度的投資量並不多。歐盟－印度自由貿易協定的談判已經進行了多年，但仍然沒有結束的跡象。2022年德國在印度的直接投資約為250億歐元，僅為德國對大陸同年投資額的20%。德國總理蕭茲目前正率領自己政府的一半官員訪問印度。總之，西方世界要做的功課還很多。因為這涉及到世界民主陣營的命運。西方有這個責任和義務不讓印度融入威權主義大陸的勢力範圍。

本文作者張俊華為德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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