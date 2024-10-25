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印度、大陸邊境對峙解除 兩國軍隊開始各自後撤

中央社／ 新德里25日專電
印度、大陸達成協議，同意結束雙方在邊境的對峙後，兩國軍隊今天開始各自往後撤離。 新華社
印度、大陸達成協議，同意結束雙方在邊境的對峙後，兩國軍隊今天開始各自往後撤離。 新華社

印度、大陸達成協議，同意結束雙方在邊境的對峙後，兩國軍隊今天開始各自往後撤離。

印度、大陸軍隊今天已開始分階段在拉達克（Ladakh）東部的狄姆喬科（Demchok）和德普桑（Depsang）解除對峙狀態，並逐一拆除2020年5月以來設立的臨時哨所。

印度時報（Times of India）指出，消息來源表示，在雙方對峙地點設立的哨站，目前正在進行拆除中，大陸部隊撤離大約需要一週時間，完成後印度在當地的指揮官將會進行檢查。

根據雙方協議，大陸軍方將不再於德普桑逼退印度部隊，印軍也不會阻止大陸軍隊在那裡巡邏，且為了確保不再發生衝突，兩國將提前向對方通報要巡邏的日期和時間。那個區域是印度認定的領土範圍。

今日印度（India Today）表示，印中邊境兩邊的一個帳篷和幾個臨時性建築已經拆除，印度軍方正往西撤離，大陸軍人也正往東撤，兩國在當地的軍事指揮官每天早上會通電話，討論當天計畫要採取的行動。

印度政府21日宣布，印、中經過討論，就邊界地區實際控制線（Line of Actual Control, LAC）沿線的巡邏安排達成協議，讓雙方脫離對峙狀態。

印度、大陸邊防人員2020年5月互控對方違反邊境協議，因此在拉達克對峙，兩國士兵同年6月在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，隨後雙方在多處駐軍對峙，邊境的緊張關係一直延續到21日，長達4年多的緊繃狀態才出現重大轉圜。

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