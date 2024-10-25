印尼新總統就任之際…大陸2闖爭議海域 學者：試探立場

印尼新總統普拉伯沃上任首週，大陸海警船就2次進入北納土納海域印尼專屬經濟區並遭印尼方驅逐。印尼海事局指該大陸船隻干擾印尼人員的探測行動，雙方關係面臨考驗。學者認為，大陸是藉此試探新政府立場及應對方式。

印尼新總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任不到一週，大陸海警船就分別在21日和24日2度進入北納土納海（North Natuna Sea）印尼專屬經濟區（EEZ），並皆被印尼海事安全局（Bakamla）驅逐。

印尼海事局指出，進入北納土納海域印尼專屬經濟區的大陸海警船，干擾印尼人員進行地震探測，並強調會繼續在北納土納海域巡邏和密集監測，以維護印尼主權。

對此，大陸外交部24日表示，大陸海警船是在中方管轄的海域巡航，願與印尼協商妥處兩國間的海上問題。

印尼外交部尚未對此事件做出回應，但普拉伯沃上任，大陸就送上這份不太友善的「賀禮」，顯示此事件已考驗大陸與印尼的雙方關係。

大陸是印尼最大的貿易夥伴，印尼前總統佐科威（Joko Widodo）執政時期，兩國關係緊密，特別是大陸在印尼的基礎建設上，扮演重要的投資角色。2023年大陸對印尼的投資額僅落後新加坡，排名第2，共投資74億美元（約新台幣2400億元）。

印尼學者認為，大陸海警船在普拉伯沃上任後的一週內，就2度進入北納土納海，可能是要策略性地試探印尼新政府會如何應對與大陸在該海域上的管轄爭議。

印尼並非南海主權爭議聲索國，但大陸宣稱的「九段線」範圍，涵蓋了印尼納土納群島的專屬經濟海域，相互重疊。

印尼大學國際法講師達瑪萬（Aristyo RizkaDarmawan）表示，大陸海警船過去幾年也曾闖入印尼擁有的北納土納海域，但最近2次是發生在普拉伯沃就任後一週內，「時間點耐人尋味」。

北納土納海域蘊藏大量石油和天然氣。達瑪萬告訴中央社，大陸一直希望與印尼合作開發北納土納海域，因此他認為，中方可能是藉著新政府上任之際，派海警船進入北納土納海域，以試探新政府對該合作的立場。

達瑪萬補充說，普拉伯沃府剛就任，也剛和大陸國家副主席韓正見面，大陸海警船就在闖入北納土納海域的印尼專屬經濟區，這對普拉伯沃而言，會是個「不太討人喜歡的賀禮」。

印尼漢學論壇（Indonesian Sinology Forum）主席、希望之光大學（Pelita Harapan University）講師林漢勝（Johanes Herlijanto）也指出，學界普遍認為，大陸海警船是在試探印尼新政府的立場，並對印尼新政府發出訊息，也就是大陸將該海域視為管轄範圍。

林漢勝告訴中央社，印尼海事局將大陸海警船驅逐，反應相當迅速，可見「海事局和海軍方希望印尼人能了解該海域所發生的狀況，以及他們是如何控制情勢」。

日惹大學（Gadjah Mada University）國際關係專家達佛里（Dafri Agussalim）也提出類似看法。他說，最近的事件是北京為了「測試現任政府所做的策略性行動」。

他說：「一艘印尼國營石油公司（Pertamina）的船隻也受（大陸海警船）影響，這都是計畫的一環，目的是了解普拉伯沃政府將如何應對大陸的一些行動。」

達佛里向「雅加達郵報」（Jakarta Post）表示，印尼海事局驅逐大陸海警船則能解讀為是普拉伯沃發出的訊息，即他的政府不會迴避海上對峙，以保護其主權和海洋利益。