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新加坡外長出席大英國協會議 籲強化多邊體系與韌性
大英國協政府首長會議在薩摩亞舉行。新加坡外交部長維文在外長會議上表示，全球面對各自挑戰，包括歐洲和中東的熱戰及氣候變遷等生存威脅，須強化多邊體系和經濟韌性。
大英國協政府首長會議（CHOGM）本週在太平洋島國薩摩亞舉行。這是新加坡總理黃循財5月上任後首次出席這個會議。
黃循財今天在社群媒體臉書發文表示，這個會議是與大英國協其他成員領袖再次聯繫的好機會。大英國協這個大家庭規模龐大且多元，彼此在應對氣候變遷等共同挑戰的承諾中找到力量。
維文（Vivian Balakrishnan）出席外長會議及相關活動。據新加坡外交部今天發布的新聞資料及維文在臉書發文內容，維文說，建國總理李光耀1971年舉辦首屆首長會議時，世界面臨南非種族隔離、全球關稅及保護主義可能上升等具爭議和棘手問題。
他指出，時至今日，全球面對各自挑戰，包括歐洲和中東的熱戰，以及氣候變遷等生存威脅。現在和當時都一樣必須強化多邊體系和經濟韌性。
「新加坡一直以來倡導基於規則的多邊秩序、尊重國際法和聯合國憲章。」維文敦促大英國協外長共同保持經濟開放立場，努力實現更緊密的經濟整合。
另外，他表示，創新和運用人工智慧等技術是未來關鍵所在。新加坡致力與夥伴分享最佳途徑，為所有人構建更具韌性和繁榮的未來。
聯合早報報導，維文在場邊活動表示，所有經濟體受疫情嚴重影響後，多數國家在2021年狀況改善，但隨後全球外國直接投資流動逐步下滑，趨勢令人擔憂。各界應對新的合作方法保持開放，採納創新的融資解決方案。
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