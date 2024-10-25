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北韓派兵進入俄羅斯 中國不滿卻難以阻止？

德國之聲／ 德國之聲

俄羅斯總統普丁週四（10月24日）在喀山金磚峰會上，被問及美方指控北韓向俄羅斯派遣軍隊的說法時並未否認。

普丁提及北韓與俄羅斯今年6月簽署的夥伴關係，他主張，該如何執行與平壤的共同防禦條款將取決於莫斯科。24日，俄羅斯下議院也一致通過，批准俄國與北韓的防禦互助條約，預計11月初將在上議院過關。

普丁還指控是西方促使烏克蘭局勢升級，稱北約派遣了軍官和教官直接參戰。「我們知道誰在場，來自哪些歐洲北約國家，以及他們如何進行這項工作。」

不過，北韓駐聯合國代表表示，美國和韓國宣稱北韓派遣軍隊到俄羅斯的說法，是「毫無根據的謠言」。

北韓派兵協助俄羅斯一事，引發國際對於烏克蘭衝突將進一步升級的擔憂，而中國希望扮演的「和平者」立場，也成為各方關注焦點。

中國外交部發言人林劍24日在例行記者會上被問及北韓派兵，他回應：「中方不了解有關情況。」他重申中國對烏克蘭問題的立場一貫，「希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決」。

北韓派兵俄國踩了北京紅線？

《南華早報》引述韓國國家統一研究院高級研究趙漢範（Cho Han-bum，音譯）的說法，將北韓部隊部署至俄羅斯形容為「跨越中國紅線的行動」。

趙韓範認為，這一方面是因為北韓此舉引起了國際社會對朝中俄同盟關係的疑慮，可能連帶掀起全球反中情緒，甚至損害中國經濟、降低其國際地位，「所以中國將會處於一種非常不滿和不安的狀態」。另一方面，北京也擔心平壤與莫斯科關係升溫，可能會削弱中方對北韓的影響力。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）專家塞勒（Sydney Seiler）表示，北韓向俄羅斯派遣軍隊，顯示雙方都希望從6月簽署的防務協議中獲得好處：俄羅斯可能透過向北韓交換軍事技術，換取對方派遣軍隊到俄烏戰場。

塞勒稱，俄羅斯可能會帶給北韓力量、鼓勵其進一步破壞區域局勢穩定，例如對韓國採取更激進的行動，同時不顧中國可能的反彈。這顯示北京可能益發難以阻止北韓和俄國做出危險行為。

隨著東北亞軍事升級的風險持續增加，北京亦可能會企圖利用這種緊張局勢，來強化自身對台灣的戰略目標。塞勒認為，對北京而言，「如果不能阻止它（北韓），如何利用它是北京可能考慮的一種方法。」

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，北京顯然對於朝俄軍事同盟相當不安，甚至是憤怒，但並沒有採取任何公開呼籲或行動向平壤表態。

時殷弘認為，對於失去一個盟友並惹惱另一個戰略夥伴的擔憂，可能會讓中國無法反對那些不僅威脅到中國利益，也威脅到北韓及俄羅斯利益的行動。

《紐約時報》指出，北韓近年來在東北亞的挑釁行為，已促使美國、日本和韓國在2023年達成三邊安全聯盟。該協議被中國批評為「亞洲版的北約」，也讓北京倍感壓力。

戰略與國際研究中心韓國研究主任車維德（Victor Cha）認為，雖然中國間接在俄烏衝突中支持俄羅斯，但對於北韓的舉動並不滿意，也讓北京陷入進退兩難的困境。

烏克蘭：北韓兵已抵俄烏戰場

烏克蘭情資單位24日稱，北韓軍人已抵達俄烏戰爭的戰鬥範圍、俄羅斯的庫斯克州（Kursk）。

韓國​​國家情報院（NIS）上週五發布的調查報告表明，平壤希望為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供多達1萬2000名士兵，據稱其中1500人已在俄羅斯港口城市海參崴登陸。

美國政府週三亦首度表示，有證據顯示北韓己派遣了3000名士兵前往俄羅斯，若部署在烏克蘭，將成為烏方攻擊的合法目標。

消息稱，北韓士兵疑似將獲得俄羅斯軍方的制服，隱藏其身分。根據DW的事實查核小組調查，韓國國家情報院提供的影片顯示的地點，位於俄羅斯東部軍區。

慕尼黑安全會議高級研究員蘭格向DW表示：「目前具體的訊息很少，有很多模糊的猜測……但毫無疑問，北韓人正在俄羅斯受訓。」

蘭格警告各方勿太快下結論，並指出當前有說法宣稱目前有1.2萬名北韓士兵正在烏克蘭各地的俄羅斯戰壕中作戰，但這「不是我們迄今為止觀察到的情況」。

（路透社、《南華早報》、《紐約時報》等）

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