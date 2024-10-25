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聯合國：海地幫派襲太子港周邊城鎮 逾萬人逃難

中央社／ 太子港24日綜合外電報導

聯合國移民機構今天表示，盤據海地首都太子港（Port-au-Prince）市內及周邊的武裝幫派加強火力攻擊非地盤區，海地上週有超過1萬人在國內流離失所。

路透社報導，聯合國機構9月初曾表示，海地有超過70萬人在國內流離失所，此數字是6個月前的近兩倍。

幫派集團上週加強攻擊太子港市外多座城鎮，而市區內大部分地區及郊區都淪陷，落入黑幫聯盟VivAnsanm底下各個暴力武裝團體的控制。

衝突導致部分地區的人口面臨飢餓，情況惡化到饑荒程度，因為幫派占據農田、封鎖交通要道，民眾被迫逃離家園，通常前往寄宿家庭或臨時搭建營地，無法再依靠穩定的收入來購買食物。

儘管聯合國授權一支國際部隊來協助海地警察，從犯罪集團手中奪回控制權，但這支國際部隊的資源匱乏，且收效甚微。

海地領導人為增加資源，已要求聯合國將這支部隊轉為正式的維和任務，但在上個月遭到中國和俄羅斯的阻撓。

幫派 海地 聯合國

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