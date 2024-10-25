日本名古屋工地又見未爆彈 市府緊急封鎖現場
日本名古屋市一處工地17日才有工人發現1枚未爆彈，事隔約1週，名古屋市另一處工地昨天又出現重達250公斤的美製炸彈，上面還留有引信，市府已緊急封鎖現場。
日本放送協會（NHK）報導，工地人員昨天下午4時左右，向名古屋市政府通報在東區葵地區一處建築物拆除現場，「找到像是未爆彈的物品」。
這處工地位於名古屋市中心、名古屋市營地下鐵榮站以東約1.5公里處，而且是辦公大樓林立的地區。
名古屋市府說明，經過自衛隊調查，發現這枚未爆彈是美製炸彈，全長約115公分、直徑約36公分、重量250公斤，而且炸彈上仍留有用來引爆的引信。自衛隊已經採取相關措施，以防這枚炸彈在現場爆炸。
名古屋市府鑑於這枚炸彈若遭受衝擊仍有爆炸之虞，因此已經禁止人員進入發現這枚未爆彈的現場，正在評估後續的處理方式。
名古屋市府本月17日才在距離這處工地約2公里的地方找到1枚未爆彈，名古屋官方仍在研議處理方法。
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