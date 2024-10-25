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馬來西亞觀光巴士傳車禍 日本遊客1死10傷
一輛載有11名日本人的觀光巴士24日於馬來西亞西部霹靂州與一輛卡車相撞，根據當地日本大使館消息，有1人死亡、10人受傷，包括司機與導遊。
NHK報導，當地時間24日下午，一輛載有日本遊客等人的巴士在馬國西部霹靂州高速公路上與一輛卡車相撞，造成1名日本遊客死亡，另有10人受傷送醫。
車上有3男和8女，包括司機與當地導遊也受傷。詳細事發經過仍有待警方進一步釐清。
根據消防隊員在現場拍攝的照片顯示，巴士的擋風玻璃破裂，車頭嚴重受損。影片還顯示，多名消防員從車內將傷者放置在擔架上送醫。
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