調查：日本女性候選人1/4曾遭摸臀等「拜票騷擾」

根據調查，日本女性候選人有1/4在拜票時曾經遭遇選民性騷擾，包括被男性選民強行抱住、被摸臀部等。

時事通信社報導，根據內閣府在2021年度進行的調查，有24.9%的女性候選人表示「曾在選舉期間遭遇過性騷擾」，相當於每4名女性候選人當中就有一人。儘管這次眾議院選舉有創紀錄的314名女性參選，但「拜票騷擾」仍被視為阻礙女性參政的原因之一。

東京都町田市市議員、40歲的東友美回憶6年前首次參加地方選舉，她表示，「幾乎每天（去拜票）都會有各種男性上前擁抱，摸我的屁股。」

由於堅信「握手的次數就等於選票數」這個理念，她積極接近選民、與民眾握手，卻因此遭到騷擾。她說，「即使向周圍的人訴說自己遭到騷擾，但因為是一瞬間發生的事情，沒辦法防範，這種情況一再發生，真的很痛苦。」

她在社群媒體上也時常收到「有交往對象嗎？」的騷擾訊息，還曾有一名年長的男性支持者在兩人單獨相處時說，「跟妳兩人獨處的話，會生出孩子吧。」

30歲的武藏野市議員酒向萌實同樣飽受騷擾，她表示，「有一次在街頭發送選舉傳單時，有一名男性不僅沒有接過傳單，還用舌頭舔了我的手。」她表示，每當有人問自己「還沒結婚嗎？」、「有孩子嗎？」，心中都會產生一股厭煩感。

而且，這樣的話不僅男性會說，曾經有一名中年婦女對她說，「妳還年輕，比起參選，去生孩子才是對社會有貢獻。」每次聽到這種話，都會讓她感到心灰意冷。

為了防止選民對候選人的騷擾行為，日本在2021年通過促進女性參政的「女性政治參與促進改正推進法」。該法雖然要求政黨採取相關對策，但沒有明確禁止或懲罰所謂的「拜票騷擾」行為。儘管部分地方議會也在推動制定根除相關行為的相關條例，但目前只有福岡縣與大阪府通過。

一般社團法人「日本騷擾協會」代表理事村嵜要表示，「選民往往會以優越的姿態向候選人傳達自己的想法，但兩者之間應該保持適當的身體、心理距離。」他也呼籲應該儘快制定專法，以保護候選人安全。