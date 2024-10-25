快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

旅客注意！威尼斯明年擴大徵收入城費 4至7月共54天要繳費

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利水都威尼斯明年擴大徵收入城費。路透
義大利水都威尼斯明年擴大徵收入城費。路透

義大利水都威尼斯今年對一日遊旅客收取「入城費」的29天試行計畫成功，威尼斯市長表示，將擴大徵收入城費計畫，明年4月18日至7月27日期間的每週周至周日以及公眾假期，非過夜旅客將支付至少5歐元（約新台幣180元），共計54天，較今年多了近1倍。

BBC報導，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）表示，今年的收費試行計畫成功，強調目的是避免旅客過多帶來的影響，給予威尼斯應有的尊重。

他又表示，明年起旅客如果在入城前4天內才預約，收費會提高至10歐元，其餘旅客則維持5歐元。

威尼斯今年首度試行徵收入城費，自4月25日起至7月中旬，在總計29天的周末及公眾假期對一日遊旅客收費，於上午8時半至下午4時進城的非過夜旅客，都須先在網上預約和繳費，居民、過夜旅客，以及在當地工作和讀書等特定人士可以豁免。在4個月的試驗期內，合共收取約240萬歐元稅款。

威尼斯市長強調目的是避免旅客過多帶來的影響，給予威尼斯應有的尊重。路透
威尼斯市長強調目的是避免旅客過多帶來的影響，給予威尼斯應有的尊重。路透

威尼斯 成功

延伸閱讀

不怕忘帶駕照健保卡 義大利「數位皮夾」上路

巴黎一日遊險遇劫！英國一家人後車廂傳「沙沙聲」 秒蹦一男遭砸石

台灣紅烏龍飄香義國！紅烏龍麵包棒、水果蛋糕接力登場

金馬影展曝威尼斯強片！11位新導演「奈派克獎」先較勁

相關新聞

外媒揭普亭與馬斯克互動頻繁 曾幫習近平要求「別給台灣星鏈」

華爾街日報披露，身為美國太空事業的重要人物，特斯拉執行長馬斯克，自2022年底以來一直與俄羅斯總統普亭保持定期聯繫。去年...

印度、大陸邊境對峙解除 兩國軍隊開始各自後撤

印度、大陸達成協議，同意結束雙方在邊境的對峙後，兩國軍隊今天開始各自往後撤離

印尼新總統就任之際…大陸2闖爭議海域 學者：試探立場

印尼新總統普拉伯沃上任首週，大陸海警船就2次進入北納土納海域印尼專屬經濟區並遭印尼方驅逐。印尼海事局指該大陸船隻干擾印尼...

新加坡外長出席大英國協會議 籲強化多邊體系與韌性

大英國協政府首長會議在薩摩亞舉行。新加坡外交部長維文在外長會議上表示，全球面對各自挑戰，包括歐洲和中東的熱戰及氣候變遷等...

北韓首度向南韓空飄傳單 斥尹錫悅夫婦「道德敗壞」

兩韓緊張情勢近期急遽升高，北韓12日指控南韓無人機闖入平壤上空，15日炸毀連結兩韓的兩條公路。對於北韓炸毀連接南北韓的京...

聽「同胞」介紹打工被綁架 3中國留學生付1.4萬美元獲釋

泰國近期接連發生針對中國人的綁架案件，有中國同胞參與犯案。南方都市報報導，3名在泰國遭綁架勒索的中國留學生23日獲救。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。