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旅客注意！威尼斯明年擴大徵收入城費 4至7月共54天要繳費
義大利水都威尼斯今年對一日遊旅客收取「入城費」的29天試行計畫成功，威尼斯市長表示，將擴大徵收入城費計畫，明年4月18日至7月27日期間的每週周至周日以及公眾假期，非過夜旅客將支付至少5歐元（約新台幣180元），共計54天，較今年多了近1倍。
BBC報導，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）表示，今年的收費試行計畫成功，強調目的是避免旅客過多帶來的影響，給予威尼斯應有的尊重。
他又表示，明年起旅客如果在入城前4天內才預約，收費會提高至10歐元，其餘旅客則維持5歐元。
威尼斯今年首度試行徵收入城費，自4月25日起至7月中旬，在總計29天的周末及公眾假期對一日遊旅客收費，於上午8時半至下午4時進城的非過夜旅客，都須先在網上預約和繳費，居民、過夜旅客，以及在當地工作和讀書等特定人士可以豁免。在4個月的試驗期內，合共收取約240萬歐元稅款。
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