快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

南非反對黨警告 任由外交部逼台遷處諸多風險

中央社／ 開羅24日專電

南非外交部片面要求我代表處遷離首都，不但引發國際關注、造成當地人民和台僑的不安，現南非聯合內閣數個反對黨也陸續出現譴責批評聲浪，並警告此舉將對南非政府、國家主權，外交關係和經貿發展產生諸多重大風險。

據南非媒體「中央新聞」（Central News）24日報導，南非聯合政府中的「新自由陣線黨」（Freedom-Front Plus，FF+）領導人兼懲教部長葛羅涅華（PieterGroenewald）公開譴責領導「全國團結政府」（GNU）執政，擁有20個部會的非洲民族議會（ANC）。

葛羅涅華劍指由非洲民族議會掌控的國際關係與合作部（DIRCO，即南非外交部）要求台灣遷處，將做為其實質大使館（de facto embassy）的聯絡代表處，從行政首都普勒托利亞遷至商業城市約翰尼斯堡，明顯是允許中國對南非的外交政策施加不當影響。

葛羅涅華並批評，非洲民族議會未對中國此番操縱感到恥辱。

葛羅涅華強調說，此項決定並未諮詢全國團結政府中的其他政黨，等同破壞聯合政府的合作精神。

葛羅涅華警告說，逼台遷處決定不僅損害南非主權，更將使國家經濟面臨風險。

葛羅涅華還擔心，台灣外交地位降級後可能導致雙邊貿易關係減少，進一步威脅南非當地煤礦、穀物和汽車等關鍵產業的就業機會。

全國團結政府第二大執政夥伴「民主聯盟」（Democratic Alliance，DA）國會議員兼國際關係發言人鮑爾（Emma Louise Powell）則質疑，國際關係與合作部片面修改與台灣的雙邊架構並不合理，而且也同樣擔心此決定對南非未來經濟和外交的負面影響。

約堡智庫「布倫特赫斯特基金會」（BrenthurstFoundation）主持人米爾斯（Greg Mills）與主任研究員哈特利（Ray Hartley）22日在南非媒體「特立日報」（Daily Maverick）共同撰文，進一步說明此決定會動搖南非主權和外交經濟層面根本的關鍵問題。

米爾斯認為，允許中國來決定要讓哪些國家在自家首都設立辦事處後，將會促使中國勢力採取更具侵略性的外交手段。

米爾斯進一步假設並反問，對於其他那些讓中國感到不友善或有威脅性的國家，南非是否也需改變態度來迎合中國？

如果中國選擇與台灣開戰，南非應如何做？是否要像對付烏克蘭那樣？是否要放棄自己身為民主國家的精神，轉而支持獨裁者？

此外，米爾斯認為，南非辜負台灣的作為，也會讓其在其極力討好的西方國家面前失去信譽，進而對其外交產生不利影響。

美國共和黨議員布萊克本（Marsha Blackburn）直言，美國不應容忍南非此種行為，並提議將南非從「非洲成長與機會法案」（African Growth andOpportunity Act，AGOA）中剔除，不讓南非進入美國市場。

最終，非洲民族議會將需為此一背信忘義的片面決定，在國家主權、外交關係，和經貿發展上付出慘痛代價，也讓其失去在聯合政府中的政治主導地位。

南非 美國 非洲

延伸閱讀

南非要求我遷駐處「政治風險增」 南非幣計價基金逾2600億…金管會緊盯

南非要求台遷駐處 美國務院：鼓勵各國擴大與台接觸

南非僑團發函南非總統府及國會 籲收回遷處要求

南非要求台駐處遷離首都 美議員籲拜登政府出面干預

相關新聞

日眾院大選 石破茂助選避危急選區

日本眾議院選舉廿七日舉行，執政的自民黨選情告急。日媒報導，首相石破茂表示將「全力以赴」爭取勝選，但黨內決定不讓石破前往危...

發起魅力攻勢...德國總理攜商業代表團訪印度 深化經濟合作

德國總理蕭茲本周四晚（10月24日）抵達新德里。周五，他將和印度總理莫迪一道共同主持印度-德國第...

越南總理會習近平 籲加速展開3條越中相連鐵路

越南總理范明正近日在俄羅斯出席金磚峰會期間，與中共總書記習近平見面時提議，加速展開3條連接越南與中國的標準軌距鐵路；他並...

梵中協議3度續約 天主教媒體提4問題質疑「魔鬼交易」

教廷日前宣布梵中協議續約4年，天主教媒體提出有4大嚴重問題，且美國智庫剛發表10位神父在中國遭迫害的調查報告，中俄領袖又...

歐盟候任代表警告「俄中擅利用歐洲」 德媒分析對華政策將更凸顯鷹派

歐盟候任外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）認為，歐洲加強安全必須成為優先事項。她警告稱，俄羅斯...

「拚死全力以赴」日眾院大選自民黨告急 石破茂急發函：一定要勝利

距離日本眾議院選舉27日投開票剩下3天，自民黨選情告急，據稱已經劃分出民調差距較小的「重點區」全力輔選，差距太大的被放棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。