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日眾院大選 石破茂助選避危急選區

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本眾院解散改選，新首相石破茂（左）替自民黨候選人助選。歐新社
日本眾院解散改選，新首相石破茂（左）替自民黨候選人助選。歐新社

日本眾議院選舉廿七日舉行，執政的自民黨選情告急。日媒報導，首相石破茂表示將「全力以赴」爭取勝選，但黨內決定不讓石破前往危急選區助選，以免被究責。

本屆眾議院選舉應選四六五席，包括單一選區二八九席及比例代表制一七六席，過半數席次為二三三席。有預測認為，自民黨席次可能會從選前的二五七席減少約五十席，公明黨也會從卅二席減少近十席。幾乎所有預測都認為，自民黨和公明黨合計議席可能無法過半。

有媒體報導，眾院選後無法避免進入混亂局勢，自公聯盟或許將尋求擴大聯合執政。

日本周刊FLASH報導，自民黨選情告急下，廿一日黨內召開會議，參加者包括首相石破茂、自民黨副總裁菅義偉等。會中把競爭激烈的選區劃分為「重點區」，決定集中石破茂等黨內高層的力量，前往這些選區全力輔選。民調差距在十個百分點以上的選區則是被放棄。

自民黨知情人士透露，會中也商討把國民民主黨納入聯合執政的方案，還提到「有些現任大臣可能落選」。據說會議上還決定「石破首相雖然會親自前往選區助選，但他如果去了仍敗選，就會引發責任問題，因此不會讓他前往選情真正岌岌可危的地方」。據悉石破最後一天會在東京的七個選區助選。

即使選後石破茂可能被追究責任，但自民黨內目前沒有人可以和他對抗。上月自民黨黨魁選舉，石破的主要對手是高市早苗，但黨內有觀點認為，選後高市早苗的影響力將會下降，因為總裁選舉時支持高市的推薦人，多人恐在眾院選舉中落選，她的廿名推薦人有十三人涉及政治獻金醜聞。

另一方面，可能會在選後被徵詢意見聯合執政的國民民主黨，黨代表玉木雄一郎廿二日被問到是否會加入自公聯合政府時，否定了這個可能性，但沒有拒絕在政策方面與政府採取「部分合作」。

國民 自民黨

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