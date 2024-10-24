越南總理會習近平 籲加速展開3條越中相連鐵路

越南總理范明正近日在俄羅斯出席金磚峰會期間，與中共總書記習近平見面時提議，加速展開3條連接越南與中國的標準軌距鐵路；他並重申對中關係是越南外交政策的首要優先。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，范明正（Pham Minh Chinh）23日晚間在俄羅斯喀山（Kazan）參加金磚國家（BRICS）峰會期間與中共總書記、中國國家主席習近平見面時，作上述表示。

范明正重申，越南始終堅持將發展與中國的關係作為外交政策中的一貫主張和首要優先。他指出，兩黨兩國的關係在過去不斷鞏固和發展並邁向新階段，目標是根據「六個更」的指導方針，構建越中未來共享共同體。

范明正提議，雙方繼續推動交通基礎設施等領域的務實合作，建議加速進行3條越中標準軌距鐵路，分別為老街-河內-海防（Lao Cai - Ha Noi - Hai Phong），諒山-河內（Lang Son - Ha Noi）以及芒街-下龍-海防（Mong Cai - Ha Long - Hai Phong），以加強兩國經濟聯繫。

習近平表示，中國願意與越南保持戰略溝通，深化全面戰略合作夥伴關係。將指示相關部門促進與越南的交通和經濟聯繫。

中越兩國的經貿和投資合作在過去不斷成長。越南是中國在東南亞國家協會（ASEAN）中的最大貿易夥伴，也是全球第6大貿易夥伴。

范明正此行也和旅俄越南僑民見面，越南僑民希望越南加強與俄羅斯合作，包括增加往來兩國之間的商業航班。

旅俄越南人協會主席杜春皇（Do Xuan Hoang）表示，兩國近來的高層活動為旅俄的7至8萬越南社群創造有利條件。杜春皇也代表旅俄越南社群建議越南政府增加越南往來俄國之間的航班。

根據越南交通運輸部，越南與俄國今年1月底已恢復莫斯科和胡志明市的直飛航班。去年6月開始，俄國的航空公司IrAero Airlines也開始執行往來伊爾庫次克（Irkutsk）與越南首都河內市的直飛航班，一週有兩班。

越南和俄國在2012年建立全面戰略夥伴關係，俄國總統普亭（Vladimir Putin）今年6月到訪越南時，兩國同意加強經濟、貿易、國防安全合作，尤其是在基礎設施及能源領域方面。