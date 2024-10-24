歐盟候任代表警告「俄中擅利用歐洲」 德媒分析對華政策將更凸顯鷹派

（德國之聲中文網）歐盟候任外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）認為，歐洲加強安全必須成為優先事項。她警告稱，俄羅斯和某種程度上的中國，擅長利用歐洲開放的社會，因此歐洲必須做好準備。

周二（10月22日）這位愛沙尼亞前總理在書面準備11月舉行的就職聽證會的文件裡做出以上表述。該文長達21頁，已發表在歐洲議會官網。文件概述了她對歐洲外交政策的願景，認為歐盟正處在日益複雜的地緣政治環境中。

卡拉斯寫道，「我短期的首要任務必須是應對當前全球面臨的最緊迫的事項：俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及加強歐盟的安全和防御。」

「俄羅斯、伊朗、北韓以及某種程度的中國，正試圖將相互依賴的關係變成武器，利用我們社會的開放性對付我們」，「對此，我們必須做好準備」。

卡拉斯只提中國是「制度性對手」

德國專注中國議題的網路媒體China.Table根據這份公開的文件分析了卡拉斯未來的對華政策。文章稱，首先，卡拉斯對華政策的首要任務是維護歐盟的地緣政治和經濟安全：中國對俄羅斯的支持是一項「緊迫的挑戰」；中國的非市場經濟行為導致歐中之間的結構性失衡。

為了應對以上挑戰，卡拉斯還計劃「迅速完成對威脅程度的分析」，投入全部可行的現有工具，包括橫向制裁機制。

China.Table注意到，卡拉斯在這份文件中只將中國稱作「制度性對手」，而沒有重複歐盟迄今以來對中國的三重定位，即還包括「合作伙伴」以及「經濟領域的競爭者」。

此外，卡拉斯希望同歐盟負責貿易的委員一道加強同美國和英國的關係，並將歐盟同印度的關係提升到新的戰略高度。

今年6月，卡拉斯由歐盟成員國領導人提名，擔任歐盟新一任外交與安全政策高級代表，接替現任的西班牙人博雷利。

(歐洲議會官網、路透社、China.Table)

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