「拚死全力以赴」日眾院大選自民黨告急 石破茂急發函：一定要勝利

距離日本眾議院選舉27日投開票剩下3天，自民黨選情告急，據稱已經劃分出民調差距較小的「重點區」全力輔選，差距太大的被放棄。首相石破茂向各選舉人陣營發出「緊急通知」，表示將「拚死全力以赴」帶領政黨勝選。

從日本各大媒體的民調來看，自民黨與公明黨執政聯盟想要取得過半席次相當「微妙」。有媒體報導，眾院選後無法避免進入混亂局勢，自公聯盟過半可能落空，或許將會尋求擴大聯合執政。

本屆眾議院選舉應選465席，包括單一選區289席及比例代表制176席，過半數席次為233席。

有預測認為，自民黨的席次可能會從選舉公告前的257席減少約50席，公明黨也會從32席減少近10席。幾乎所有預測都認為，自民黨和公明黨合計議席可能無法過半。

日本週刊FLASH報導，自民黨選情告急情況下，21日晚間9時過後，黨內召開一場約1小時會議，參加者包括首相石破茂、自民黨副總裁菅義偉、幹事長森山裕、選對委員長小泉進次郎、參議院議員會長關口昌一，以及黨本部事務總長元宿仁。

據了解，會議中討論眾議院選舉局勢，把競爭激烈的選區劃分為「重點區」，決定集中石破茂等黨內高層的力量，前往這些選區全力輔選。民調差距在10個百分點以上的選區則是被放棄。重點區被縮小至20個都道府縣的40個選區，當中包括大阪府的所有選區。

據自民黨知情人士透露，為了保住政權，會中似乎也商討把國民民主黨納入聯合執政的方案，氣氛非常沉重。另外，會議中還提到「有些現任大臣可能會落選，選後必須有新的對應措施。」

此外，據說會議上還決定「石破首相雖然會親自前往選區助選，但他如果去了仍敗選，就會引發責任問題，因此不會讓他前往選情真正岌岌可危的地方。」據悉石破最後一天會在東京的7個選區助選。

即使選後要對石破茂追究選舉敗北的責任，但普遍認為，自民黨內目前實際上沒有人可以和他對抗。黨內有觀點認為，「選舉之後，高市早苗的影響力將會下降。」

因為先前在自民黨總裁選舉時支持高市早苗的推薦人，被認為在眾院選舉中有多數將會落選。她的20名推薦人有13人涉及政治獻金醜聞，是當時參選自民黨總裁當中比例最高的。

在眾議院選舉正式公告之前，據稱高市就已經收到來自超過120個陣營的助選請求，從10月16日選戰開打後，她開始前往各地助選，首先前往的選區，就是沒有獲得提名的細田健一，之後每天也都有幫「非提名候選人」助選的行程，被認為她可能是想盡可能幫助「同伴」當選。

為了扭轉戰局，石破茂在21日向各選舉人陣營發出「緊急通知」。當中寫道，「我們黨要發揮底力的時刻就是現在。全黨一心，為國民在決戰中取得勝利。在後半場的戰鬥中，我也將會拼死全力以赴，在全國奔波。希望各位能夠竭盡全力，一定要取得勝利」，口吻急切，顯示他相當明白選情不樂觀。

另一方面，可能會在選後被徵詢意見聯合執政的國民民主黨，黨代表玉木雄一郎22日被問到是否會加入自公聯合政府時，否定了這個可能性，但沒有否定會在政策方面與政府採取「部分合作」。