「喀山宣言」反單邊制裁...歐盟批普京濫用金磚 經濟學家：遙不可及的想法

（德國之聲中文網）在金磚峰會上，全球最大小麥出口國俄羅斯提議建立一個金磚國家谷物交易所，以後還可以擴大到石油、天然氣、金屬等其他主要大宗商品的交易。被稱為《喀山宣言》的金磚峰會聯合公報對這一倡議表示歡迎。

中國、印度以及巴西等國領導人還支持建立一個共同的跨境支付系統，這將有助於金磚國家繞過美元主導的全球金融體系，相互展開貿易。

巴西總統盧拉表示，金磚國家是時候創建新的支付方式了。盧拉認為國際貨幣基金（IMF）等金融體系是失敗的，應該以金磚國家新開發銀行（NDB）替代。中國國家主席習近平也強調了金磚國家深化金融和經濟合作的重要性。

此外，《喀山宣言》呼籲對俄羅斯的其他倡議展開可行性研究，包括成立一個金磚國家清算系統，旨在建立存管和證券交易結算基礎設施，以及一個共同再保險公司。

不過，2001年提出了「金磚」一詞的經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）向路透社表示：「認為金磚國家可以成為真正的全球經濟集團，這種想法顯然有點遙不可及…他們把自身視為某種具替代性、全球的事物，這實在令人非常不安，因為這顯然是不可行的。」

「在我看來，（金磚峰會）基本上是象徵性的年度聚會，重要的發展中國家會出席，特別是意見比較多的俄羅斯，還有中國，他們一起在這裡，強調加入這樣一個沒有美國參與的聯盟多麼美好，同時批評球全球治理體系還有待加強。」

奧尼爾還說，只要金磚之中的中國和印度仍存在重大分歧、拒絕在貿易上合作，那麼金磚集團想挑戰美元的優勢地位，就還是痴人說夢。

金磚峰會期間，中印領導人曾舉行雙邊會晤。這也是習近平同印度總理莫迪5年來的首次正式會談。喀山峰會前夕，中印兩國剛剛就解決邊界爭端簽署了一項協議。

烏克蘭議題篇幅小

當被問及《喀山宣言》中為何較少提及烏克蘭問題時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「烏克蘭對俄羅斯是一個重要議題，但對金磚國家而言，烏克蘭並不是核心議題。這一點，在金磚峰會的議程上得到了恰當的體現。」

基輔方面認為，來自喀山的跡象顯示，俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭得到的支持越來越少。烏克蘭外交部在聲明中稱：「俄羅斯原本希望利用金磚峰會，來分化國際社會，但事實卻顯示，世界絕大多數國家都站在烏克蘭一方，並支持在烏克蘭實現全面、公正和持久的和平。」

金磚峰會開幕之際，中國領導人習近平就「盡快緩解烏克蘭局勢」提出所謂三原則，即「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」。

北京被普遍視為俄羅斯侵烏戰爭的重要後盾。迄今為止，中國從未對俄羅斯的侵略行徑予以譴責，西方國家還指責中國為俄羅斯的軍工產業提供了重要物資。

莫迪此前也強調，他支持 「迅速恢復和平與穩定」的一切努力。佩斯科夫稱，東道主普亭感謝金磚峰會各國領導人做出的調解努力。

歐盟批普亭「惡意利用」金磚峰會

歐盟指責俄羅斯總統為了實現其政治目的，在惡意利用金磚峰會。歐盟外交事務發言人史塔諾（Peter Stano）在布魯塞爾表示，參加喀山峰會所有國家領導人應共同呼籲普亭，立即停止侵烏戰爭。

史塔諾還表示，歐盟首先期望聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）能起到表率作用，他應敦促普亭「立即無條件地從烏克蘭領土上撤出軍隊」。

古特雷斯周三上午抵達喀山。克里姆林宮宣布，古特雷斯訪俄期間將同普亭舉行會晤。這將是2022年4月以來，古特雷斯和普亭的首次會晤。

愛沙尼亞和烏克蘭均對古特雷斯參加金磚峰會提出批評。愛沙尼亞外交部查赫克納（Margus Tsahkna）在X平台上寫道：「聯合國秘書長親赴由俄羅斯主辦的峰會，令普亭政權的宣傳戰明顯得逞。同一個在烏克蘭發動血腥戰爭、嚴重違反聯合國憲章的侵略者恢復正常往來，是絕不應當的。」

(路透社，法新社，德新社）

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