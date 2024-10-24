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日眾院大選傳自民黨補助非提名候選人 石破茂怒闢謠：歪曲的言論

中央社／ 東京24日專電
日本首相、自民黨總裁石破茂。圖／路透社
日本首相、自民黨總裁石破茂。圖／路透社

日本眾議院大選27日投開票，但傳出涉入「小金庫事件」、沒獲得政黨公認（提名）的自民黨前議員，這次選戰還是拿到自民黨的2000萬日圓資金補助。對此，日本首相、自民黨總裁石破茂今天解釋，「資金絕對沒有給予未獲提名的候選人，也沒有用於選舉」。

日本放送協會（NHK）報導，本屆眾議院大選因未在政治資金收支報告記載收入（小金庫事件）的10名自民黨前議員未獲政黨提名，以無黨籍身分參選，但傳出自民黨本部在大選公告後，對未提名候選人擔任代表的自民黨分部，給予2000萬日圓（約新台幣428萬元）補助金。

此事被日本共產黨機關報「新聞赤旗」爆料後，成為話題。

對此，石破茂今天在廣島市發表街頭演說時表示，「絕對沒有對未獲得提名的候選人提供資金。我們是因為希望民眾了解自民黨的公約和政策，才向分部提供資金，並非給未獲提名的候選人。這些資金絕對不會用於選舉。」

他還表示，「在這種時期出現這樣的報導讓我感到憤怒。我可以明確地說，我們絕對不會做那樣的事情。我們不能像這種歪曲的言論妥協。」

自民黨今天向黨的提名選舉人傳送一份文件，當中解釋，「這次的政黨交付金完全是為了『擴大黨勢』而交付給自民黨選區分部，與提名或非提名候選人都無關，所謂的『背後提名』，或是『假提名』等指責，一切都不是事實。」

文件中還強調，「擴大黨勢」指的是「宣傳黨的政策，以及在選區內挖掘比例選票」等活動，並稱「沒有獲得提名的分部長如果以無黨籍身分參選，不得把這筆交付金用於自己的選舉活動」。

文件還對「新聞赤旗」的報導內容進行反駁，稱其「曲解事實，誘導誤解」，表示這和之前的「政治獻金醜聞」問題完全不同，無論在法律或倫理上，都不存在會受到指責的地方。

日本 石破茂 自民黨

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