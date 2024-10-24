柏林圍牆翻版？北韓炸毀鐵公路後開始建「防護牆」 疑為阻斷脫北者逃離

北韓15日炸毀連接南北韓的京義線、東海線鐵路部分路段，引起國際關注。南韓軍方消息人士今天指出，北韓當局已經開始在東海線公路上設置防護牆。

韓聯社報導，南韓軍方24日指出，北韓自從15日埋設炸藥引爆連結南北韓的京義線、東海線鐵公路以後，便開始進行殘骸拆除與整地作業，最近甚至開始在東海線附近進行防護牆設置作業，先是設置結構物的骨幹，最後再灌入混凝土，作為要塞化工程中的防護牆。

報導指出，此舉被認為是北韓自4月以來沿著非軍事區（DMZ）北側進行的屏障建造工程的延伸，這些障礙物據信是為了防止戰車移動以及士兵、平民的叛逃。

南韓軍方消息人士也透露，至於在京義線則尚未出現興建構造物等防護牆的景象，不過推測未來北韓軍方將會展開類似作業。