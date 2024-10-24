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大陸海警船一週二度闖北納土納海域 遭印尼海事局驅逐

中央社／ 雅加達24日專電

印尼海事安全局今天表示，中國海警船繼21日進入北納土納海域印尼專屬經濟區而遭驅逐後，今天早上再次進入印尼管轄範圍，地點同樣位於北納土納海域，印尼海事局隨即驅逐該中國海警船。

印尼海事安全局（Bakamla）今天發布新聞稿指出，繼21日有中國海警船進入廖內群島省（Riau Islands）附近的北納土納海（North Natuna Sea）的印尼專屬經濟區（EEZ）後，今早又有中國海警船（CCG5402）再次進入北納土納海域。

新聞稿表示，在收到中國海警船所在位置的通報後，印尼海事局主任蘇桑多（Octavianus Budi Susanto）隨即派出Dana Island-323船隻進行攔截行動。

印尼海事局表示，Dana Island-323船隻7時30分與中國海警船聯繫，但沒有得到回應，反而是中國海警船持續靠近且干擾正進行研究的印尼MV Geo Coral船隻。

印尼海事局指出，Dana Island-323隨後驅逐中國海警船離開印尼海域，以免干擾MV Geo Coral的研究行動。

中國海警船21日也曾進入北納土納海域印尼專屬經濟區，並持續干擾印尼國營石油公司（Pertamina）員工在MV Geo Coral船上所進行的地震探測行動。

印尼海事局表示，海事局驅逐中國海警船的行動是基於海事局的職責，透過人員巡邏，維護海上安全。

印尼海事局23日曾指出，會繼續在北納土納海域巡邏和密集監測，以確保地震勘探行動不受干擾，並維護印尼的主權。

印尼並非南海主權爭議聲索國，但中國宣稱的「九段線」範圍，涵蓋了印尼納土納群島的專屬經濟海域，相互重疊。

中國海警船 印尼

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