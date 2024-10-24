美烏簽200億美元貸款協議 由凍結俄資產利潤償還

七大工業國集團今年6月原則上同意提供烏克蘭500億美元貸款，美國今天敲定分攤其中200億美元（約新台幣6462億元），並將由被凍結的俄羅斯資產所產生的收益來支應。

路透社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）簽署這項協議，並宣布計劃於今年底前開始為烏克蘭提供資金，用於經濟和軍事援助。

美國貢獻200億美元，歐盟也承諾將提供200億美元，而七大工業國集團（G7）成員國英國、日本和加拿大則將共同分攤剩下的100億美元。

這筆貸款將由被凍結的俄羅斯主權資產所產生的收益來償還；自2022年2月俄羅斯揮軍烏克蘭以來，有逾3000億美元俄國主權資產遭到國際制裁凍結。

美國總統拜登（Joe Biden）聲明表示：「換句話說，烏克蘭可以獲得目前所需的援助，也不會增加美國納稅人的負擔。」

白宮國家安全會議（NSC）官員告訴媒體，拜登政府希望將貸款資金中的100億美元用於軍事援助，而這項計畫需要美國國會批准；另外100億美元將用於經濟援助，無須獲得國會批准，今年12月前即可動用。

這名官員表示，美國的非軍事援助資金將轉入世界銀行信託基金（World Bank Trust Fund），該基金已同意代管這筆款項。

俄羅斯駐華盛頓大使館譴責這項貸款協議，稱這無異於國家層級的竊盜。