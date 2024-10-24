快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

美烏簽200億美元貸款協議 由凍結俄資產利潤償還

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

七大工業國集團今年6月原則上同意提供烏克蘭500億美元貸款，美國今天敲定分攤其中200億美元（約新台幣6462億元），並將由被凍結的俄羅斯資產所產生的收益來支應。

路透社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）簽署這項協議，並宣布計劃於今年底前開始為烏克蘭提供資金，用於經濟和軍事援助。

美國貢獻200億美元，歐盟也承諾將提供200億美元，而七大工業國集團（G7）成員國英國、日本和加拿大則將共同分攤剩下的100億美元。

這筆貸款將由被凍結的俄羅斯主權資產所產生的收益來償還；自2022年2月俄羅斯揮軍烏克蘭以來，有逾3000億美元俄國主權資產遭到國際制裁凍結。

美國總統拜登（Joe Biden）聲明表示：「換句話說，烏克蘭可以獲得目前所需的援助，也不會增加美國納稅人的負擔。」

白宮國家安全會議（NSC）官員告訴媒體，拜登政府希望將貸款資金中的100億美元用於軍事援助，而這項計畫需要美國國會批准；另外100億美元將用於經濟援助，無須獲得國會批准，今年12月前即可動用。

這名官員表示，美國的非軍事援助資金將轉入世界銀行信託基金（World Bank Trust Fund），該基金已同意代管這筆款項。

俄羅斯駐華盛頓大使館譴責這項貸款協議，稱這無異於國家層級的竊盜。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

美股漲選前！？ 選後全球股市動向解析

援台發霉軍備1983年產子彈 美共和黨議員要求解釋

川普誇稱幾乎天天通話 與以色列總理關係好

相關新聞

日本文具商跨界研發清潔劑 靠墨水技術讓尿垢現形

不少人認為坐著如廁可以防止尿液濺出，也有越來越多男性坐著解小便。然而根據一項模擬實驗的結果，坐姿能減少外濺，但無法避免尿垢堆積在馬桶。所以問題在於怎麼發覺幾乎無色的尿漬，想出解方的，是一家日本的文具公司。

日眾院大選 石破茂助選避危急選區

日本眾議院選舉廿七日舉行，執政的自民黨選情告急。日媒報導，首相石破茂表示將「全力以赴」爭取勝選，但黨內決定不讓石破前往危...

發起魅力攻勢...德國總理攜商業代表團訪印度 深化經濟合作

德國總理蕭茲本周四晚（10月24日）抵達新德里。周五，他將和印度總理莫迪一道共同主持印度-德國第...

越南總理會習近平 籲加速展開3條越中相連鐵路

越南總理范明正近日在俄羅斯出席金磚峰會期間，與中共總書記習近平見面時提議，加速展開3條連接越南與中國的標準軌距鐵路；他並...

梵中協議3度續約 天主教媒體提4問題質疑「魔鬼交易」

教廷日前宣布梵中協議續約4年，天主教媒體提出有4大嚴重問題，且美國智庫剛發表10位神父在中國遭迫害的調查報告，中俄領袖又...

歐盟候任代表警告「俄中擅利用歐洲」 德媒分析對華政策將更凸顯鷹派

歐盟候任外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）認為，歐洲加強安全必須成為優先事項。她警告稱，俄羅斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。